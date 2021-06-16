Yapılandırmadan kimler faydalanabilir? Emeklilik ve Bağ-Kur'la ilgili önemli detay

Soru: 3.5.1966 doğumluyum. 1988 yılında isteğe bağlı sigorta yatırmaya başladım, 1998 yılına kadar yatırdım. Yeni yasadan faydalanıp, yapılandırıp emekli olabilir miyim? 3413 ödenmiş primim var. Nurten T.

Cevap: Ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primleri yapılandırma kapsamına alındı. Sizin durumunuzda sigortalılık süreniz bitmiş. Bundan dolayı da yapılandırmadan yararlanamazsınız. Yeniden isteğe bağlı sigortaya başvurup, eksik prim gününüzü doldurmanız gerekiyor.

GEÇMİŞE YÖNELİK TOPLU ÖDEME OLMAZ

Soru: 1967 doğumluyum, 2006 yılında Bağ-Kurlu oldum, ödemeleri her ay ödüyorum. 1995 yılında işyerim vardı, Bağ-Kura haber vermedim. Girişimi o tarihe yapar emekli hakkı elde edebilir miyim? Sinan Y.

Cevap: 1995 yılında Bağ-Kura tescil yapılması gerekiyordu, yaptırmamışsınız. Mevcut yapılandırmadan da yararlanamazsınız. Ayrıca geçmişe yönelik toplu para ödeyip, emeklilik hakkı elde etmek diye bir uygulama yok. Dolayısıyla emeklilik hakkını elde edemezsiniz.

EMEKLİ MAAŞINIZ DÜŞMEZ

Soru: 1977 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1.10.1995. 7415 günüm var. Sigortalı çalışıyorum. Emeklilikte maaşım düşer mi? Yasin Ç.

Cevap: Sigorta başlangıcınıza göre 25 yıl, çalışıp, 5675 prim gün ile 54 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Prim gün sayınız ve çalışma yılınız yeterli ancak yaşı bekleyeceksiniz. Asgari ücret üzerinden primleri yatanların emekli maaşı düşer ancak asgari ücretin iki-üç katından fazla maaş alanlar emekli olmayıp, ne kadar uzun süre çalışırlarsa emekli maaşları da her ay ortalama 15-20 lira artar. Eğer asgari ücretin üzerinde maaşınız varsa emeklilikte alacağınız maaş düşmez.

ÇOCUK BORÇLANMASI İÇİN YAPILANDIRMA YOK

Soru: Borçların yapılandırması, yaşı dolmuş, prim eksiği olanları kapsıyor mu? Eksik primler için çocuk borçlanması yapılandırması var mı? Erol E.

Cevap: Bağ-Kurluysanız borç yapılandırmasından yararlanabilirsiniz. Ancak sigortalıysanız ve primleriniz emekliliğe yetmiyorsa bu haktan yararlanamazsınız. Çocuk borçlanması için yapılandırma yok ama çocuk borçlanması için başvurabilir, eksik primlerinizi borçlanarak tamamlayabilirsiniz.

2000 YILI ÖNCESİ TESCİL YAPAMAZSINIZ

Soru: Bağ-Kurda geçmişe dönük borçlarda, 2000 yılı öncesi tescili yapma imkânı var mı? Hüseyin T.

Cevap: Sadece Bağ-Kur değil, sigorta sisteminde geçmişe yönelik tescil imkânı bulunmuyor.

YENİ YASA SİZİ KAPSAMIYOR

Soru: Eşimin adına vergi karnesi çıkarıp, 1990 yılında Bağ-Kur üzerinden 1 ay prim ödedim ve kapattım. Eşimin adına ödemiş olduğum 1 aylık prime istinaden aradan geçen 31 yılı borçlanıp ödeyebilme şansımız var mı? Erdoğan I.

Cevap: Geçmişe yönelik borçlanıp ödeme gibi bir şansınız bulunmuyor. Yeni yasa geçmişe yönelik borçlar için yapılandırma hakkı tanısa da bu yasa sizi kapsamıyor.

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