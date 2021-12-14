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Kilosu 80 lira... Kapış kapış satılıyor

#Balık Fiyatları#Çinekop#Ekonomianasayfa
Kilosu 80 lira... Kapış kapış satılıyor

Havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık bolluğu yaşanırken, tezgahlar ise çeşit çeşit balıklarla süsleniyor. Bu yılın en çok tercih edilen balığı ise kilosu 80 liradan satılan sarıkanat ile 35 liradan alıcı bulan hamsi oldu.

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Marmara'da havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık bereketi yaşanıyor. Kocaeli'de de tezgahlarda birbirinden lezzetli çeşit çeşit balıklar görücüye çıkıyor. İstavritin 35 lira, çinekopun 60 lira, mezgitin 50 lira, hamsinin ise 35 liradan alıcı bulduğu tezgahların fenomen balığı ise kilosu 80 liradan satılan sarıkanat oldu. Vatandaşlar çoğunlukla sarıkanat ve hamsiyi tercih ediyor.

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"HAFTADA 3 GÜN BALIK YENMELİ"

Vatandaşların balıktan vazgeçmediğini söyleyen balıkçı Erol Kuruağaç, "Balık kadar sağlıklı bir şey yok, haftada en az 3 gün balık yenilmeli. Şu anda vatandaşlarımız balık almaya geliyor fakat havaların rüzgarlı. Denizlerin fırtınalı olması sebebiyle balık fiyatları etkileniyor. İnşallah havalar biraz daha düzelir ve tüm vatandaşlarımız balık yiyebilir" dedi.

Balıkçı Kuruağaç, satılan tüm balıkların lezzetli olduğunu belirterek, "Hamsi, çipura, çinekop ve istavrit gibi balıklarımızın hepsi şu anda çok taze. Özellikle sarıkanat, çinekop ve hamsinin tam zamanı. Halkımızın en çok tercih ettiği balıklar ise sarıkanat ve hamsi" şeklinde konuştu.

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#Balık Fiyatları#Çinekop#Ekonomianasayfa

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