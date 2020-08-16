Kilis el işlerini kıyafetlere monte edecekler

TOBB Kilis Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Demet Kudeyt, eşinin de desteğini alarak, girişimini büyüten isimlerden. Liseden sonra evlendiğini ve anne olduğunu söyleyen Kudeyt, ticari hayattaki hikayesini şöyle aktardı: “Ama hep bir boşluktaydım. Küçükken de babamın işyerine giderdim, iş dünyasına bir aşinalığım vardı. Halk eğitimin kurslarına katıldım. Bir yıldan sonra usta öğretici oldum, bir yıl da böyle gittim. Bu süreçte duvar kağıdı bayiliği için eşimin bir bağlantısı söz konusuydu. Usta son anda vazgeçince ben talip oldum. Evimizin garajını 20 günde muhteşem bir işyeri yaptık. İşyerini açarken, KOSGEB girişimcilik kursuna gidip, desteğimi de aldım. En büyük destekçim de eşim oldu, ‘hiçbirşeye hayır’ demedi. O zaten inşaat sektöründe, yol da gösterdi.”

İŞLER GİDEREK BÜYÜDÜ

“Kilis’te dükkanı açıp, Urfa’da işimi yaptım. Tasarımlarımız dikkat çekmeye başladı. Duvarları güzel aynalarla donattım. Tablolalarımız vardı. Eski koltukları döşettim derken, döşemelik kumaş işine girdim ve işyerine sığamaz hale geldim. Değişik bir tasarım arayan herkes bana geliyordu.

3 yılın sonunda 350 metrekarelik çok büyük bir yere taşındık. Avizeden tül perdeden tutun da, bir inşaatı kaba halinde alıp, oturulacak şekilde teslim edecek noktaya getirmeye başladım. Puf üretimine de geçtik. Her şey çok güzel giderken, Suriye’deki savaş nedeniyle Kilis’e bombalar atılmaya başlandı. Bir anda inşaat sektörü durdu. Bir yıl dayanabildim. İşyerimi kapatmak zorunda kaldım. Bu kez de eşimle inşaat sektördündeki ihalelere girmeye başladım. Suriye’nin yeniden yapılandırılmasında görev almaya başladık. Kilis’te de tekrar inşaata başladık. Şu anda hem Kilis, hem Gaziantep, hem de Suriye’de işlerimiz var. Eşim inşaatın kabasını yapıyor, ben marangozundan, parke işlerine, kapı kolundan, dolap kulpuna kadar herşeyiyle ilgileniyorum. Bir kadın gözüyle evi planlamak çok önemli. Ben planlama aşamasında devreye giriyorum ve sonuçlanana kadar işleri yürütüyorum. Bu arada 3 de çocuğum var. Biri mimarlık, biri diş hekimliği eğitimi aldı. Biri de lise eğitimine devam ediyor.” AMACIMIZ ‘KİLİS TAVA’NIN MARKETLERE GİRMESİ

Kudeyt, girişimciler kurulu olarak yapmak istediklerini de şöyle aktardı: “Benden önceki başkanımız aramıştı. Onun süresi dolunca, 2019 yılında bayrak yarışını ben devraldım. Çok yeniyiz. Son 6-7 aydır da koronavirüs var. Kilis’te işler zor. Küçük yerlerde genel olarak işler çok zor. Ama projelerimiz var ve umutluyuz. Mesela bizim Kilis tava adında bir yemeğimiz var. Coğrafi işareti de alındı. Biz bunun dondurulmuş gıda olup, marketlerde satılmasını istiyoruz. Büyük marketlere girerse, Kilis için çok güzel olacak. Ayrıca kuru gıdalarımız çok fazla. Köyde yapan kadınlarımız da var. Ben bu kadınları bir çatı altında toplayıp, köyden şehire bir hat oluşturup, bir pazar yerinde kandınlarımızın satış yapmasını istiyorum. İnternette de satış yapabiliriz.

Bir de bizim el işlerimiz var. Kilis’e ait olan el işlerini kıyafetlere monte etmek istiyorum. Kilis’e ilişkin nakışlar niye tasarımlarda olmasın? Bunun için büyük markalarla da görüşüyoruz. Sandıkta kalan nakışlarımız, bir markanın tasarımlarında yakaları süsleyebilir. Ayrıca en son üyelerimizden Meral Hanım’ın pastanesine gittik ve orada pastanecilik üzerine atölye yaptık. Şimdi bir benzerini kuaförlük üzerine yapacağız. Böylece kurul üyelerimizin işlerini diğer üyelerimize anlatma fırsatımız olacak.”

TOBB KİLİS KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI

NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR? Nil Hancı: Daha önce medikal bir hastanede çalışıyordum. Güzellik alanında kendi işyerimi kurdum. Önce iki şubeli çalıştık, şu anda ise büyüttüğümüz tek yapılı bir merkezde faaliyet gösteriyorum. 5 kişi çalışıyoruz. Açtığımda bu bölgedeki ilk merkez bendim ve tektim, bizden sonra açılan yerler oldu. 8 yıldır kendi işyerimi işletiyorum. Girişimci olmaya kendim karar verdim, ama ailemden de ufak tefek destekler aldım.



Meral Dama: Pastanecilik işi yapıyorum. 2012 yılında Kütahya’dan kesin dönüş yaptık. Ben ev hanımıydım, eşim de baklava ustasıydı. Birbirimize destek olduk. Eşimle birlikte, “Bir pastane açalım” dedik. KOSGEB’in de destekleri olduğunu öğrenince, onun programlarına katıldım. Eşimle birlikte pastaneyi açtık. Şu anda 40 çalışanımız var ve ikinci şubemizi de açtık.

Aybalam Akkurt: Edebiyat öğretmeniyim, Kilis’e gelme nedenim de yüksek lisanstı. Akademisyenlik düşündüm ama o dönemde olmadı. Daha özgür ve insanlarla diyaloğu seven biri olduğum için, önüme çıkan ilk fırsatı değerlendirmek istedim. Eşim de çok destek oldu. İkimiz de şirket kurduk. Limited şirket, dayanıklı tüketim malları ve inşaat üzerine. Ben dayanıklı tüketim malları üzerine ilerledim, eşim de inşaat üzerine devam etti. En iyi ürünleri tedarik ettim. Uzun süredir çalışıyorum ve çok memnunum. Kemik bir müşteri portföyümüz oluştu. Ticaret her zaman risk ister. Kadınların daha çok risk aldığına inanıyorum, o yüzden ticarete çağırıyorum. Ticaret, insanı genç ve dinamik tutuyor.

Burcu Köroğlu Saygılı: 2017 yılında mezun olduktan sonra, farklı iş imkanları olsa da “Memleketime dönüp, birinci basamaktan insanlara yardımcı olmalıyım” dedim ve Kilis’e geri döndüm. Eczanemi açtım, 3. yılımı dolduruyorum. Dermokozmetik ürünlerin de olduğu bir eczane işletiyorum.

KENDİ ŞEBEKESİNİ KURDU

Esra Keleş: Telekomünikasyon sektöründeyim. 6 yıl önce Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir hedef doğrultusunda ilerlemeye karar verdim. Kendi internet şebekemizi, Güneydoğu Telekom’u kurduk. Mersin, Isparta, Aydın, Isparta, Konya, Antep, Suriye’nin belli bölgelerinde faaliyet gösteriyoruz. Sadece Kilis bölgesinde 3 bin bireysel abonemiz var. Bu işi eşimin desteğiyle kurdum. Daha önce de bir telekomünikasyon şirketinde çalışıyordum. Şu anda telekomünikasyon şirketlerinin yüksek kapasiteli kulelelerini kiralıyoruz. İnterneti alıyoruz ve bireysel ve kurumsal müşterilere satıyoruz. Suriye’de de yerel firmalara toptan satış yapıyoruz. Onlar da kendi bölgelerine satıyorlar. TSK, güvenlik güçlerine ve hastanelere de hizmet veriyoruz. Soldan sağa: Nil Hancı, Meral Dama, Aybalam Akkurt, Demet Kudeyt, Esra Keleş, Burcu Köroğlu Saygılı