Kıdemde yeni takvim sonbahar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sendika başkanlarına “Konuyu siz de değerlendirin, biz de değerlendirelim” mesajını vermesinin ardından, istihdam paketinin, son dakikada bir değişiklik olmazsa kıdem düzenlemesi olmadan meclise gönderilmesi bekleniyor.



GÖRÜŞMELER SÜRECEK



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün kıdem tazminatı konusunda işçi ve işveren temsilcilerini kabul etmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katıldığı görüşmede, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan yer aldı. Taraflar kıdem tazminatıyla ilgili görüşlerini dile getirirken, özellikle bu dönemde yapılabilecek bir düzenlemenin sıkıntıya neden olabileceğini belirtti. Türk-İş ise, kıdem tazminatı düzenlemesine karşı olduklarını vurguladı. Erdoğan’ın ise bu düzenlemenin gerekli olduğunu ancak öncesinde tarafların müzakere ederek değerlendirmesini istediği belirtildi. Bu nedenle de önümüzdeki haftalarda kıdem tazminatıyla ilgili taraflarla görüşmelerin tekrar başlaması planlanıyor. Yeni takvimde meclisin açılmasına paralel olarak, yasal değişiklik için sonbahar ayları öne çıkıyor. Kıdem tazminatı düzenlemesinin 2022 yılında uygulamaya girmesi nedeniyle, zaman konusunda sıkıntı olmayacağı görüşü öne çıkıyor.



İŞSİZLİK PRİMİNE BAKILIYOR



Kıdem tazminatı dışında kalan istihdam paketi düzenlemelerinin ise, birkaç gün içinde meclise sevk edilmesi bekleniyor. Normalleşme desteği, esnek çalışma gibi uygulamaların yer alacağı paketin en tartışmalı düzenlemesini ise, işsizlik sigortası primleri oluşturuyor. Pakette işsizlik sigortası primlerinin işveren için 2 puandan 4 puana, işçi için bir puandan iki puana çıkarılması planlanıyor. 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak düzenlemenin gerekçesini ise, işsizlik fonundan yapılan ödemeler nedeniyle fonun gelir gider dengesinin değişmesi gösteriliyor. Ancak iş dünyası primlerdeki 3 puanlık artışın sıkıntı oluşturacağını belirterek itiraz ediyor. Yetkililer ise, bu konuda son kadar bir değişiklik olabileceğini ancak şu anda netleşen bir şey olmadığını belirtiyor.