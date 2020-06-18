‘Kıdemde 10 günlük bölüm fonlarda olacak’

Anadolu Ajansı’na konuşan Selçuk, 1 Haziran’dan itibaren 10 günlük süreçte 400 bin çalışanın kısa çalışmadan çıktığını belirtti. Selçuk, istihdam paketini de şöyle anlattı: “Fesih kısıtını bir süre daha uzatacağız. Bu sayede istihdamın korunmasını hedefliyoruz. İkinci bir desteğimiz de normalleşme desteği olacak. Normalleşme desteği, kısa çalışma desteğine başvurmuş firmalarımıza, destek verdiğimiz bir süreç olacak. Prim destekleriyle destekleyeceğiz onları.”

Kıdem tazminatıyla ilgili olarak kazanılmış haklarından geriye gitmemesini istediklerini ve sağladıklarını söyleyen Selçuk şöyle devam etti: “Bir senelik çalışmanın karşılığı 30 gün, kıdem almanın karşılığı yüzde 8.33. 8.33 prim 30 günün karşılığı dersek, 20 günü yani yaklaşık yüzde 5.55’i hiç dokunmadan aynen devam edecek. Buna artı olarak, 10.8 günlük karşılık olarak yüzde 3’ü fona aktarmalarını, yani kendi bireysel fonlarında olacak. Fonlarına aktarmaları karşılığında toplamda 30.8 yani 31 güne denk gelecek.”

İkinci modelde ise işçinin de katkı koyacağını belirten Selçuk şunları söyledi: “Tercihe bağlı olan kısımda da hem işçimiz, çalışanımız hem de işverenimizin, devletin katkı sunduğu bir plan olacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde çoğu ülkede esasında devlet katkısı yok. Ama biz burada yaklaşık yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız. Aynı zamanda da çalışanlarımızın ödemesi öngörülen oranlarda da vergi indirimi, damga vergisinde belli indirimleri de düşürdüğümüz zaman onların ödeyeceği aslında çok minimal olacak. En sade ama en verimli olduğuna inandığımız model bu” diye konuştu. Selçuk modelin 2022 yılında hayata geçeceğini de sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kıdem tazminatına getirilmesi düşünülen modelle ilgili TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul etti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un da katıldığı kabulde, taraflar kıdem tazminatı konusundaki görüşlerini dile getird. Erdoğan’ın başkanlara “Biz konuyu tekrar değerlendireceğiz, siz de değerlendirin” mesajını verdiği belirtildi.