‘Kıdem tazminatında birden çok model var’

Selçuk “Tamamlayıcı emeklilik sistemine dair müzakerelerimiz devam etmekte. Masada her daim birden çok model oluyor ve bunları da konuşmaktayız” ifadelerini kullandı.

DETAY VEREMEM

NTV yayınında soruları yanıtlayan Selçuk, kıdem tazminatı çalışmalarıyla ilgili olarak “Cumhurbaşkanımızın geçen haftaki konuşmasında belirttiği gibi kazanılmış haklar korunacak fakat ben müzakere devam ederken daha da modeller otururken bu konuda detay vermeyeyim” değerlendirmesinde bulundu. “Bir yılda bir aylık maaş tutarında kıdem tazminatı devam edecek mi, kazanılmış haklar korunacak mı?” sorusuna ise Selçuk, “Kazanılmış haklar korunacak. 30 güne karşı gelen yüzde 8.33 oranımız var, bu korunacak. Konuştuğumuz modelde korunacak şekilde müzakereler yapıyoruz fakat birden çok model var. Bu, karma bir emeklilik sistemi. Bunun bir gönüllü ve ihtiyari seçilecek olan kısmı da olacak” yanıtını verdi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Hazırlanan istihdam paketiyle kamuoyunda işten çıkarma yasağı olarak bilinen fesih yasağının da bir süre uzayacağını belirten Bakan Selçuk şunları söyledi: “İlave istihdam sağlayan işverenlere de ‘ilave istihdam desteği’ adı altında bir destek sunacağız. Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için ‘normalleşme desteği’ sunulacak. Kayıtdışı istihdamda olanı kayıt içine çekmek için teşvik paketi sunduk. İyi bir teşvik olacağına inanıyoruz. 50 yaş üstünde daha az çalışmak isteyen ve kısmi zamanlıya geçmek isteyen çalışanlarımız vardı ve biz de kısmi zamanlıya geçtikleri takdirde işverene sağlayacağımız desteklerle bunu teşvik etmek istiyoruz.”