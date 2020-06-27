‘Kıdem tazminatı Türk-İş’in kırmızı çizgisi’

Açıklamada, kıdem tazminatıyla ilgili daha önceki genel kurullarda alınan grev kararları da üstü kapalı olarak anımsatıldı. Yapılan açıklamada, hükümet tarafından gündeme getirilen tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemi (TES) ile işçilerin kıdem tazminatı hakkının yeniden düzenlenmek ve zaman içinde ortadan kaldırılmak istendiği belirtildi. Kıdem tazminatının işçinin ailesiyle birlikte geleceğinin güvencesi olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: “İşçiye, belirli ölçüde feshe karşı koruma sağlamaktadır. İşçiler, kıdem tazminatını her zaman ödenmesi sonraya bırakılmış ücretin bir parçası olarak kabul etmiş, işçi sınıfının kazanımı bir hak olarak görmüştür. Günümüzde, kıdem tazminatının ortadan kaldırılarak bir fonda toplanması ve “tamamlayıcı emeklilik sistemi” olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Aynı kapsamda “İstihdam Kalkanı Paketi” ile kamuoyuna sunulan önlemler arasında yer alan 25 yaş altı-50 yaş üstü çalışanlar için öngörülen belirli süreli sözleşme düzenlemesi de kıdem tazminatı hakkını ve dolayısıyla iş güvencesini ortadan kaldıracak niteliktedir.”

81 İLDE BASIN TOPLANTISI

“Kıdem tazminatının özüne yönelik hiçbir düzenlemeye katılım ve onay verilmeyecektir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konfederasyonumuzun 21, 22 ve 23’üncü olağan genel kurullarında “kıdem tazminatı” ile ilgili olarak oybirliğiyle alınan kararın gereği yerine getirilecektir. 29 Haziran 2020 Pazartesi günü de, 81 ilde Türk-İş Bölge ve İl Temsilcileri ile şube başkanları ve yöneticileri, işyeri temsilcileri, işçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenlenecektir.”