Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu? İşte yeni tavan fiyat ve kıdem tazminatı hesaplama yöntemi

Yeni asgari ücret net 500 lira artış yapılarak 2 bin 825 lira oldu. Yeni asgari ücret ardından kıdem tazminatı tavan fiyatı, işsizlik maaşı ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması, genel sağlık sigortası primi, yaşlılık aylığı ve engellilere ödenen aylık da değişti.

Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.

İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.

Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.

Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.



Kıdem tazminatı için gerekli şartlar



İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.