Kibar ile STP’den stratejik ortaklık

Buna göre Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel ile teknoloji ve sanayi merkezi Sumgayıt Texnologıyalar Parkı (STP) stratejik ortaklık kuruyor. Panel sektöründe kurulacak yeni ortaklıkla şirket faaliyetlerini, Assan Panel-STP Azerbaycan olarak sürdürecek. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Assan Panel, sektöründe global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İHRACAT FIRSATI

Assan Panel’in alanında önemli uzmanlık ve bilgi birikimi var. Bu birikimi Azerbaycan’a taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar ise, “Assan Panel ve Kibar Holding’in ilk yurtdışı yatırımı olan Ürdün’deki şirketimiz ile sadece Ürdün’e değil, Mısır, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri gibi bölgeye de satış yapma imkânına kavuştuk. Şimdi Azerbaycan ile birlikte tüm Türki Cumhuriyetler’e, Kafkaslar’a hatta Rusya ve Asya ülkelerine ihracat yapma fırsatı yaratacağız. Assan Panel’in 85 ülkeye ihracat yapan, güçlü bilgi birikimi ve deneyimi de bu süreçteki en önemli itici gücümüz olacak” diye konuştu.