Kibar Holding ‘eşit ücret’ sertifikası aldı

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‘Eşit Ücret’ sertifikasının, topluluk olarak uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği alanında attıkları adımların bir sonucu olduğunu söyleyen Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Kibar Topluluğu’nda, tüm faaliyetlerimizin merkezine koyduğumuz sürdürülebilirlik anlayışımızın önemli bir ayağını da toplumsal cinsiyet eşitliği oluşturuyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan topluluğumuzun toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü uygulamalar sayesinde kadın çalışan sayımız her geçen yıl daha da artıyor. Kibar Topluluğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında kurduğumuz ‘BİZ Eşitiz’ platformu aracılığıyla cinsiyet eşitliği için bugüne kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik” dedi.

Kayabaşı ‘Eşit Ücret’ sertifikasıyla Kibar Holding’de kadın ve erkek çalışanlara eşit iş karşılığında eşit ücret ödendiğini kanıtlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaştığının altını çizdi.

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‘DEVAM EDECEĞİZ’

Kayabaşı, “Kurulduğumuz günden bu yana bizi biz yapan temel değerlerin ışığında, mevcut adil ve fırsat eşitliğine dayanan kurum kültürümüzü daha da güçlendirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

2010 yılında kurulan EQUAL-SALARY Foundation misyonunu, şirketlerin kadın ve erkek çalışanlarına aynı rol için eşit ücret ödediklerini doğrulamalarına olanak tanıyan pratik ve bilimsel bir araç geliştirmek olarak özetliyor. Vakfın sertifikasyon süreci, işgücü piyasası konularında uzman Cenevre Üniversitesi ve dünyanın önde gelen denetim kuruluşlarıyla işbirliği içinde geliştirildi.