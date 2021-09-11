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Ekonomi
Haber Giriş: 11.09.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

KGYS genişleme, modernizasyon ve sistem performansı artırım işleri yaptırılacak

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KGYS genişleme, modernizasyon ve sistem performansı artırım işleri yaptırılacak

Nevşehir İli Merkez ve İlçeler KGYS Genişleme Modernizasyon ve Sistem Performansı Artırım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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