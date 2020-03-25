KGK'nin konkordato denetimlerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, kurul, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddesine dayandırılarak hazırlanan yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek konkordato denetimlerinin sadece KAYİK dahil bağımsız denetim yetkisine sahip denetim kuruluşları tarafından yürütülmesine oy birliğiyle karar verdi.



Karar bugünden sonra imzalanacak sözleşmelerde uygulanacak.



Daha önce İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle, borçlular tarafından mahkemelere konkordato talebinde bulunulurken, bu talebe KGK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşebileceğine ilişkin makul güvence veren denetim raporlarının eklenmesi zorunluluğu getirilmişti.



KAYİK, halka açık şirketler, bankalar, sigorta-reasürans ve emeklilik, faktöring, finansman, finansal kiralama ve varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları ile Sermaye Piyasası Kanunu'nda tanımlanmış bazı kuruluşlardan oluşuyor.