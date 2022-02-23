KGF paketine başvurular başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu... Flaş işgal açıklamasıVe korkulan oldu... Flaş işgal açıklaması#Rusya
Otoda kredi trafiğiOtoda 'kredi' trafiği#BDDK
Putin 14 yıl önce de soykırım demişti Tarih tekerrür mü ediyorPutin 14 yıl önce de 'soykırım' demişti! Tarih tekerrür mü ediyor?#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Rus tankları frene basacak mıRus tankları frene basacak mı?#Vladimir Putin
Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıUkrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı#Vladimir Putin
Batı istihbaratı ve medya yalanlarıBatı istihbaratı ve medya yalanları#Vladimir Putin
Meteorolojiden hava durumu raporu Çok sayıda kent için uyarı geldi: Kuvvetli olacakMeteoroloji'den hava durumu raporu! Çok sayıda kent için uyarı geldi: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusyanın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusya'nın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'#Biden
Senegal Stadyumu açıldı Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı ErdoğandanSenegal Stadyumu açıldı! Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan#Recep Tayyip Erdoğan
Stoltenberg duyurdu: Rusya büyük çaplı saldırı planlıyorStoltenberg duyurdu: Rusya büyük çaplı saldırı planlıyor#Jens Stoltenberg
Volkan Demirel, Fenerbahçeden ayrılık sürecini anlattı Vitor Pereira gelince Başkan Ali Koça...Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılık sürecini anlattı! "Vitor Pereira gelince Başkan Ali Koç'a..."#Volkan Demirel
Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...#Kubilay Aka
Sürpriz aşk ortaya çıkmıştı Eski eşinin eski dostu...Sürpriz aşk ortaya çıkmıştı! Eski eşinin eski dostu...#Merve Boluğur
Gedson Fernandes, bir kez daha Süper Ligin zirvesinde Üzerine koyarak ilerliyor...Gedson Fernandes, bir kez daha Süper Lig'in zirvesinde! Üzerine koyarak ilerliyor...#Gedson Fernandes
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
HABERLEREkonomi Haberleri

KGF paketine başvurular başladı

#Kredi Garanti Fonu#Başvuru#Yatırım Destek Paketi
KGF paketine başvurular başladı

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) 60 milyar liralık yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destek paketleri için başvurular başladı.

Haberin Devamı

Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi’nden 120 aya kadar vade ile yararlanabilecek. KGF’den yapılan açıklamaya göre, yatırım ve yatırıma bağlı işletmeler Yatırım Destek Paketi’nden yararlanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ’ler için 35 milyon lirayı bulurken, KOBİ dışı işletmeler 100 milyon liraya varan miktarlarda kredi kullanabilecek. Kadın girişimci KOBİ’ler yüzde 90, diğer KOBİ’ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler yüzde 80 oranında kefalet oranlarından faydalanabilecek. İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ile ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lerin yararlanabileceği İhracat Destek Paketi’nde ise işletmeler, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek. Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişirken, azami 25 milyon lira olarak belirlendi. Mevcutta ihracatı olan firmalar yüzde 90, potansiyel ihracatçı firmalar yüzde 85 oranında kefaletten yararlanabilecek. KOBİ ve KOBİ dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan İşletme Harcamaları Destek Paketi’nden ise KOBİ’ler azami 5 milyon lira, KOBİ dışı işletmeler 20 milyon lira tutarında krediden faydalanabilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kredi Garanti Fonu#Başvuru#Yatırım Destek Paketi

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık