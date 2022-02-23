KGF paketine başvurular başladı

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Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi’nden 120 aya kadar vade ile yararlanabilecek. KGF’den yapılan açıklamaya göre, yatırım ve yatırıma bağlı işletmeler Yatırım Destek Paketi’nden yararlanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ’ler için 35 milyon lirayı bulurken, KOBİ dışı işletmeler 100 milyon liraya varan miktarlarda kredi kullanabilecek. Kadın girişimci KOBİ’ler yüzde 90, diğer KOBİ’ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler yüzde 80 oranında kefalet oranlarından faydalanabilecek. İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ile ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lerin yararlanabileceği İhracat Destek Paketi’nde ise işletmeler, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek. Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişirken, azami 25 milyon lira olarak belirlendi. Mevcutta ihracatı olan firmalar yüzde 90, potansiyel ihracatçı firmalar yüzde 85 oranında kefaletten yararlanabilecek. KOBİ ve KOBİ dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan İşletme Harcamaları Destek Paketi’nden ise KOBİ’ler azami 5 milyon lira, KOBİ dışı işletmeler 20 milyon lira tutarında krediden faydalanabilecek.