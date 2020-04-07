KGF destekli iki kredi paketi

Yapı Kredi, müşterilerinin ticari itibarının korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan Çek Ödeme Destek Paketi ile KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikteki işletmelerin, 25 Mart 2020’a kadar yapılan gerçek ticari ilişkilere dayalı ve 30 Haziran 2020’ye kadar keşide ettikleri çeklerin finansmanına destek oluyor. 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli olacak kredilerde, yıllık yüzde 9.5 oranında faiz uygulanıyor. Yıllık cirosu 25 milyon liraya kadar olan işletmeler azami 1 milyon lira, 25 milyon lira ile 125 milyon lira arasında olan işletmeler ise 5 milyon liraya kadar krediden faydalanabiliyor. 125 milyon lira üzerinde yıllık ciroya sahip işletmeler ise 10 milyon liraya kadar kredi desteğinden yararlanabiliyor. Tüm bunlara ek olarak Yapı Kredi, KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikli işletmelere, maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin karşılanması amacıyla Opex Kredi Destek Paketi kapsamında kredi imkânı da sağlıyor.