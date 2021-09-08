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Kesintisiz güç kaynağı ve yangın algılama santralleri için bakım onarım hizmeti alınacak
Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı AGÜ Sümer Kampüsü hizmet binalarına ait dizel elektrojen grupları-kesintisiz güç kaynağı-yangın algılama santralleri 2021 yılı bakım onarım hizmeti alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
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