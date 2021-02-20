Kesintilere karşı yatırım atağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın öncülüğünde elektrik dağıtımından sorumlu 21 şirket ile 72 doğalgaz dağıtım şirketi kesintisiz enerji için teyakkuza geçti. Kar yağışları ve kötü hava koşulları başlamadan önce hazırlıklarını tamamlayan şirket personelleri vatandaşın enerjiden mahrum kalmaması için eksi 20 derecelerde direk başlarında görev yaptı. Tüm izinlerin iptal edildiği kar yağışı süresinde şehir merkezlerinde ciddi bir enerji kesintisi yaşanmadı. Ankara’da karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları takip etmek için bakanlık bünyesinde bir kriz merkezi kurulurken, ekiplerde sorumluluk bölgelerinde anında müdahale için 24 saat hazır bekledi. 17 milyonun üzerinde doğalgaz abonesi ve 46 milyon elektrik abonesine büyük bir sorun yaşanmadan elektrik ve doğalgaz verildi.

40 BİNE DÜŞTÜ

Kastamonu’daki çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15-16 Şubat tarihlerinde yoğun kar yağışından sonra özellikle Batı ve Orta Karadeniz’de bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Bartın, Erzurum ve Zonguldak’ta sorunlar yaşandığına dikkat çekti. İlk etapta yaklaşık 200 bin aboneye elektrik iletiminde kısa süreli de olsa bazı kesintiler olduğunu belirten Dönmez, arızaların giderilmesiyle birlikte elektrik kesintilerinin şu an 40 bin aboneye kadar düştüğünü söyledi.

YENİ YATIRIMLAR

Özellikle kırsal alanda yapacakları yeni yatırımlarla elektrik kesintilerinde yaşanan sorunları en kısa sürede çözeceklerini belirten Bakan Dönmez, “İnşallah çok kısa süre içerisinde özellikle kırsal alanda aşmak suretiyle bu sorunları hiç yaşamamak üzere en azından en aza indirmek için gerekli yatırım ve bakım çalışmalarına başlayacağız. Bu yıldan itibaren 5 yıllık bir yeni yatırım dönemimiz var elektrik dağıtım sektörümüzde. Bunun anlamı buralara gerekli yatırımların yapılabilmesi için gerekli yatırım bütçe desteğini kendilerine sağlamış olacağız” diye konuştu.

98 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

Zor koşullarda abonelere hizmet götüren personellere teşekkürlerini sunan Bakan Dönmez, şöyle konuştu: “ Elektrik üretim, iletim ve dağıtımda yaklaşık 98 bin personelimizin çalışıyor ve bu arkadaşlarımızın aslında emekleriyle bizler karanlıktan aydınlığa kavuşmuş oluyoruz. Bunlar bir yerde gizli kahramanlar oluyor. Yeri geliyor -20 derecede, yoğun kar yağışı altında onlarca metre yükseklikte direğin tepesinde iş yapmaya çalıyorlar. Bizim yürüyemediğimiz yerlerde arkadaşlarımız iş yapmaya çalışıyorlar.”