Kesinti kararı düşüşü durdurmadı

Ancak buna karşın piyasadaki çöküş durmadı. OPEC + koalisyonunun 8 saatten uzun süre video konferans görüşmesi, Rusya ve Suudi Arabistan’ın fiyat savaşını durdurması ile sonuçlandı, tarihi bir arz kısıntısı anlaşması getirdi ve üretimi kısma yolunda işbirliği için zemin oluşturdu. Tüm bunlara karşın. New York’ta vadeliler önceki günü yüzde 9 aşağıda kapadı ve Londra petrolü kapanışta yüzde 4 aşağıdaydı. Dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlası karantina altında ve araç kullanamıyor, uçak seyahati yapamıyor ve diğer akaryakıt tüketen faaliyetlere giremiyor. Tüketim hiç kimsenin tahmin edemediği kadar düştü ve petrol talebinin günlük 35 milyon varil gerilediği hesaplanıyor. Bu denli büyük kayba karşın, anlaşmaya varılan üretim kısıntısı toplam üretimin sadece yüzde 10’una karşılık geliyor ve talep kaybının etkisini gidermekte yetersiz kalıyor. Brent petrol dün ortalama 31 dolardan işlem gördü.

İKİNCİ YATIRIM İÇİN ERTELEME

Socar Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, koronavirüsün etkisiyle petrokimya ürünleri ihracatını Avrupa’dan doğu ülkelerine kaydırdıklarını belirterek, “Petrol fiyatlarının 20 dolar seviyesine kadar düşmesiyle, herkes gibi biz de etkilendik. Düşen petrol fiyatları sebebiyle ikinci petrokimya projemiz için nihai yatırım kararını 2021’in son çeyreğine erteledik. İnanıyoruz ki 45-55 dolar arasındaki fiyatlar Amerika, Suudi Arabistan ve Rusya’nın yanı sıra diğer ülkeler için de ideal seviye” dedi.