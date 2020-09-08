Keşif gaz piyasasına hareket katacak

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kalay, Türkiye doğalgaz piyasasının son yıllarda atılan adımlarla ticaret merkezi olma yolunda önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, "Yeni keşfimizle beraber, Türkiye doğalgaz piyasamızda güçlendirilecek milli bir serbest piyasa yapısıyla doğalgaz ticaretinin artacağını ve gazın gerçek değerini bularak ülkemize daha fazla değer sağlayacağını düşünmekteyiz" dedi. Kalay, Karadeniz’deki keşfin Türkiye doğalgaz piyasasına etkilerini de değinerek, Türkiye’nin bulunduğu coğrafya ve yaşanan gelişmeler itibarıyla doğal bir gaz ticaret merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Kalay, yeni keşfin, mevcut uzun dönemli doğal gaz kontratlarının yenilenme süreci bakımından da önemli bir gelişme olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

FIRSAT YARATACAK

"Türkiye doğalgaz tedarikini uzun dönemli ve petrol endeksli kontratlar üzerinden sağlıyor ve gelecek 5 yıllık dönemde mevcut kontratların 30 milyar metreküp civarındaki bir kısmının süresi sona erecek. 2021 sonrası doğalgaz piyasamızın gelişimi için çok kritik bir dönem ve keşfedilen Karadeniz rezervimizin yeni kontrat müzakerelerinde ülkemizin elini güçlendireceğine, yeni keşifle birlikte ülkemizdeki gaz arz çeşitliliğinin artırılmasına fırsat yaratılacağına ve bu çeşitlilik sayesinde ülkemiz olarak daha esnek ve kısa vadeli kontratlara sahip olma şansımızın ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bununla birlikte, çıkarılacak yerli gazın bölgemizde spot ihracat gibi ticari faaliyetlerin de önünü açabileceğini ve ülkemiz piyasa oyuncularının bölgesel ticari imkanlara ulaşabileceğini düşünüyorum." Türkiye'de 19'u yabancı 22'si yerli olmak üzere toplam 41 şirket tarafından petrol arama ve üretim faaliyetlerine devam edildiği bilgisini veren Kalay, son keşifle beraber yerli ve yabancı yatırımcıların arama-üretim sektörüne ilgisinin artacağına inandıklarını dile getirdi.