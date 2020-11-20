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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 20.11.2020 - 07:51 | Son Güncelleme:

Kervan Gıda'nın halka arzına onay

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Kervan Gıda'nın halka arzına onay
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kervan Gıda'nın halka arz başvurusunu onayladı.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, 150 milyon liralık mevcut sermayesini bedelli 37.5 milyon lira artışla 187.5 milyon liraya artıracak olan Kervan Gıda'da mevcut pay satışı şeklinde 12 milyon nominal hisse halka arz edilecek. 

Fazla talep gelmesi halinde 6 milyon lira nominal pay daha ek satışa konu edilecek.

Halka arzda 1 lira nominal değerli payın satış fiyatı 8-9 lira olacak.

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