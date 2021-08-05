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Kereste ve kereste ürünleri satın alınacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü’ne kereste ve montajlı kereste ürünleri alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
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