Kentsel dönüşümü hızlandıracak hamle

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Ülke genelinde riskli konutların yenilenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa’da da 2 milyar TL yatırımla yüzlerce konutun dönüşümünü sağlayacak. Projelerin temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dönüşüm sürecine katlı sağlayacak önemli bir adım atıldığını açıkladı. Bakan Kurum, “Şimdi inşallah kentsel dönüşümde de yeni bir döneme giriyor; belediyelerimizin İller Bankası’ndan aldıkları kredilerin faizinin yarısını biz karşılıyoruz” dedi. Bu kararla birlikte artık belediyelerin dönüşümü çok daha rahat ve hızlı yapacağını vurgulayan Kurum, “Gayemiz milletimizin can ve mal sağlığını korumak” diye konuştu.

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2 MİLYAR YATIRIM

Bursa’da 2 milyar lira yatırım değerine sahip 3 bin 689 konut ile 541 dükkânın bulunduğu 6 proje hayata geçirildiğini dile getiren Bakan Kurum, projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Büyükşehir Belediyemiz ve TOKİ Başkanlığımızla birlikte, Yıldırım Mevlana Mahallemizde 7’nci etapta kentsel dönüşüm kapsamında inşa edeceğimiz 644 konut ve 177 dükkânın temellerini atıyoruz. Gemlik’e uzanıyoruz. 432 konut ve 12 dükkânın; Orhangazi’de 292 konut, 2 dükkân ve caminin; Orhaneli’nde 148 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Osmangazi’mizi unutmuyoruz; 1.769 konut ve 202 dükkânı teslim ediyoruz. Mustafakemalpaşa’da 404 iskân konutuna, 150 adet işletmeden; okul, cami ve altyapı yatırımlarına onlarca projemizi hizmete aldık.”

TARİHİ ALANDA 37 BİNA YIKILDI

Bursa’nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin gün yüzüne çıkarılması çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Kurum, “Bu tarihi bölgeye zarar veren, başta il müdürlüğümüzün hemen yanındaki 24 katlı Tower Plaza’yla beraber tam 37 binayı yıktık. Şimdi etrafını açtığımız bu alanda; tam 500 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Projemiz ile Bursa’mızın tarihi kimliğini öne çıkaracak, Pirinç Han ve İpek Han gibi hanlarımızın görünürlüğünü artıracağız” dedi. Bakan Kurum, Yeni Çelik Palas Oteli’nin silueti etkileyen kısımlarını yıktıklarını belirterek, 31 bin metrekarelik alanı da millet bahçesi olarak tasarladıklarını belirtti.

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ATIKTAN 75 BİN KONUTA ENERJİ

Bakan Murat Kurum, Bursa’daki programı kapsamında şehrin enerjisine katkı verecek katı atık entegre tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Dünyanın en önemli çevre sorununun iklim değişikliği olduğunu ve bu yönde önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, Bursa’da hayata geçirdikleri Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi’nin bu hedefe önemli katkı vereceğini ifade etti. Kurum, atıkların dönüşerek ekonomiye katkı sağladığına, yeni istihdam oluşturduğuna dikkat çekerken, “Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalarını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisimiz bu yatırımlarımızın en başarılı örneklerinden biridir. Bursa’nın doğu bölgesinde bulunan 5 ilçesine hizmet veren bu tesisimiz sene sonunda tam kapasiteye ulaşacak; 1.5 milyon Bursalı kardeşimize yani Bursa’nın yarısına hizmet verecek. Bursa’nın toplam atığının yüzde 40’ını dönüştürecek, atığı ekonomik değere dönüştürecek. Buradan elde edilecek enerji üretimiyle 75 bin konutumuzun enerji ihtiyacı karşılanacak” diye konuştu. Şehirde aynı şekilde batı bölgesinde de bir katı atık entegre tesisi yapılacağını dile getiren Bakan Kurum, bu tesisin 2024’te tamamlanacağını söyledi. Başlattıkları ‘Sıfır Atık Hareketiyle’ yüzde 13 olan geri kazanım oranını yüzde 28’ler seviyesine çıkardıkları ifade eden Bakan Kurum, bu sayede 98 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandığına dikkat çekti. Kurum, “2053 yılında katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65’lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.