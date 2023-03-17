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Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

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#Kentsel Dönüşüm#Kredi#Banka
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 10:54

Kentsel dönüşüm kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı. Konutlarda kentsel dönüşüm için 120 ay vade, yüzde 0,79 oranında faizle 1 milyon 250 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Yine konutlarda güçlendirme için yüzde 0,99 faizle 320 bin liraya kadar 120 ay vadeli kredi kullanılabilirken işyerleri için 800 bin liraya kadar kredi, yüzde 1,09 oranında faiz ve 84 aya kadar kredi kullanılabilecek.

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Kentsel dönüşüm çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor. Konutlar ve işyerleri için kentsel dönüşüm destek paketleri açıklandı.

Açıklamaya göre riskli alan, rezerv alan ve yapıların malikleri kredi kullanabilecek. Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, sağlıklı, güvenli yaşama çevrelerinin teşkil edilmesi için devlet destekli kentsel dönüşüm kredileri vatandaşların hizmetine sunuldu.

Güçlendirme, konut yapım, konut edinme, işyeri yapım, işyeri edinme kredileri belli limitler dahilinde kullanılabilecek.

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Konutlarda güçlendirme kredisi 120 ay vadeyle yüzde 0,99 oranında faizle 320 bin liraya kadar, konut yapım kredisi 120 ay vadeyle yüzde 0,79 oranında faizle 1 milyon 250 bin liraya kadar, konut edinme kredisi 120 ay vadeyle yüzde 0,79 oranında faizle 1 milyon 250 bin liraya kadar, işyeri yapım kredisi 84 ay vadeyle yüzde 1,09 faizle 800 bin liraya kadar, işyeri edinme kredisi 84 ay vadeyle yüzde 1,09 oranında faizle 350 bin liraya kadar kredi kullandırılabilecek.

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Krediye müracaatlar yıkımdan itibaren 3 yıl içinde yapılabilecek.

YÜKLENİCİLERE DE TEŞVİK VAR

Yüklenici (müteahhit) ve konut üreticileri için Kentsel dönüşüm kapsamında finansmana erişim kolaylaştırıldı. Buna göre 12 ay ödemesiz, 36 ay ödemeli toplamda 48 ay vadeli KOBİ'lere 100 milyon lira, KOBİ dışına 250 milyon lira kredi verilecek. Kredi faizi yüzde 9 olacak ve kefalet oranı KOBİ için yüzde 90, KOBİ dışı için yüzde 85 olacak. Teşvik için kefalet limiti 50 milyar lira olarak belirlendi.

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İŞTE ÖDEME TUTARLARI

Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...


Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...


 

 

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#Kentsel Dönüşüm#Kredi#Banka

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