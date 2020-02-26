Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? Kira yardım nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binalarda yaşayan vatandaşlara, bina bitim süresine kadar verilen kira yardımına kentsel dönüşüm kira yardımı deniliyor. Bu kira yardımını vermekteki temel amaç, binası yenilenen vatandaşın mağduriyetini önlemek. Binayı yenileyen firma ile yapılan anlaşma doğrultusunda kira yardımı verilebileceği gibi bazı şartlar sağlandığında devletten de kentsel dönüşüm kira yardımı alınabiliyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? Kira yardımı nasıl alınır?

İl il ne kadar kira yardımı ödeniyor?



Geçen yıl ödenen, bu sene için de devam edilecek kira yardımı tutarları ise 715 ila bin 150 lira arasında değişiyor.



Buna göre Bakanlıkça verilen kira yardımı tutarları ve illeri şöyle:



"Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis'te 715 lira. Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce'de 810 lira. Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale'de 905 lira. Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van'da 995 lira. Adana, Antalya, Bursa, Konya'da bin 85 lira. Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise bin 150 lira."



KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?



Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeniz için binanızın riskli yapı grubunda olduğu için yeniden yapılıyor olması gerekiyor. Binanız için ilgili kurumdan riskli bina raporu aldıysanız ve yaşadığınız bölgede kentsel dönüşüm uygulanıyorsa, binanızın yeniden yapılması durumunda kentsel dönüşüm kira yardımı alabilirsiniz. Kentsel dönüşüm kira yardımı için hak sahipleri gerekli belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

Geçen yıl en çok kira yardımı İstanbul ve Şırnak'ta yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye genelinde 2019'da 106 bin 980 hak sahibine 681 milyon 893 bin 722 lira kira yardımı yapıldı. En çok kira yardımı yapılan illerin başında 30 milyon 198 bin 304'ü riskli alan, 218 milyon 713 bin 947'si riskli yapı olmak üzere toplam 248 milyon 912 bin 251 liralık kira yardımıyla İstanbul geliyor.

İstanbul'u ise terörden zarar gören bölgelerin başında yer alan Şırnak takip ediyor. Bakanlık, Şırnak'ta 51 milyon 261 bin 985'i riskli alan, 1 milyon 920 bin 863'ü riskli yapı olmak üzere 53 milyon 182 bin 848 liralık kira yardımında bulundu.

Ankara 52 milyon 907 bin 191 liralık kira yardımıyla üçüncü sırada yer alırken, başkenti 44 milyon 497 bin 499 lirayla Antalya, 38 milyon 813 bin 88 lirayla da İzmir takip etti.