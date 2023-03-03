Kentsel dönüşüm için yeni çalışma yolda: İyileştiren paket gelecek

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Ekonomi yönetimi Kahramanmaraş merkezli yaşanan felaketin ardından hem yeni konut yapımı hem de kentsel dönüşüm için çalışmalar yürütüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kentsel dönüşümle ilgili yeni bir paket hazırlığı yaptığı öğrenildi. Bu çalışmanın, kentsel dönüşümde hem müteahhit hem de bireylerin şartlarının iyileştirilmesine yönelik olduğu belirtilirken; hükümetin önceliği şu anda 11 ildeki yeni konut yapımına verdiğine dikkat çekildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli yaşanan felaketin ardından atılan adımları anlattığı bir rapor yayınladı. Raporda deprem sonrası dönemde, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında daha çok firmanın finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 250 milyar lira olarak yakın dönemde ilan edilen Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin, depremin ülke genelinde ekonomik faaliyetler ve ticari işletmeler üzerindeki negatif etkilerini azaltmak için 100 milyar lira artırılarak 350 milyar liraya çıkarıldığı kaydedildi. Hazine’nin yeni başlattığı çalışmanın KGF paketinden farklı bir paket olduğu da ifade edildi. Çalışmanın mevcut kentsel dönüşüm şartlarının iyileştirilmesine yönelik hazırlandığı dile getirilirken, hem müteahhit hem de vatandaş açısından nasıl iyileştirmeler yapılabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

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ÖNCELİK 11 İL

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Dönüşümün iyileştirilmesine yönelik paket çalışması devam ederken öncelik deprem felaketinin yaşandığı illere verilecek. Yeni konut yapımı için Hazine’nin kaynağa yönelik alternatifler üzerinde durduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde grup toplantısında, deprem bölgesinde 392 bin 350 konut ve 75 bin 681 köy evinden oluşan 468 bin 31 hanenin inşa edileceğini açıklamıştı. Erdoğan, etüt çalışmaları biten yerlerde inşaat aşamasına geçildiğini belirtmişti.

EN FAZLA KONUT HATAY’A

Deprem bölgesiyle ilgili planlana göre, Hatay’da 145 bin 650 konut ve 15 bin 224 köy evi, Kahramanmaraş’ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy evi, Malatya’da 62 bin konut ve 16 bin 714 köy evi, Adıyaman’da 43 bin 400 konut ve 11 bin 400 köy evi, Gaziantep’te 30 bin 150 konut ve 8 bin 162 köy evi, Osmaniye’de 11 bin 600 konut ve bin 598 köy evi, Diyarbakır’da 6 bin konut ve 634 köy evi, Elazığ’da 4 bin 500 konut ve 588 köy evi, Şanlıurfa’da 3 bin konut ve 700 köy evi, Adana’da bin 800 konut ve 293 köy evi, Kilis’te bin 250 konut ve bin 681 köy evi yapılacak.