Kentsel dönüşüm için ilan! İmzayı atarsa yüzde 2'lik payına daire teklif ettiler

Kentsel dönüşümde sorunlara yönelik kolaylıklar sunulsa da sancılı süreçler işliyor. Malik sayısının artması da anlaşmazlıkları ortaya çıkarıyor.

Bunların bir örneği İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yaşandı. 2049 yılında anlaşılan ve yıkılarak arsa konumuna getirilen projede Iryna Sıdun’un bir dairede yüzde 2 payı olduğu ortaya çıktı. Verilen ilandan anlaşıldığı üzere Iryna Sıdun’un anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle yüzde 2’lik payın değerlemesi yapılarak fiyatı ortaya çıkarıldı. 17 bin 500 lira değer biçilen yüzde 2’lik pay için ise Iryna Sıdun’a daire teklifi yapıldı. Projeye ilişkin olarak diğer malikler 3/2 oranında anlaşmaya imza attı.

38 BAĞIMSIZ ALAN

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp arsa konumuna gelen alana 2 bodrum, 1 zemin, 7 normal kat ve 38 bağımsız bölüm inşa edilecek. Birinci bodrumda sığına, elektrik odası, su deposu, hidrofor, jeneratör bulunacak. İkinci bodrumda ise 28 adet kapalı ve 15 adet açık olmak üzere toplam 43 araçlık otopark, giriş katta 3 dükkan, 7 normal katta da her katta 5 daire olmak üzere 35 daire bulunacak.

YÜZDE 98’İ EKREM ÜNAL’A AİT

Kentsel dönüşümde sorun yaşanan 11 numaralı dairenin sahipleri yüzde 98’le Ekrem Ünal yüzde 2 ile Iryna Sıdun olarak görülüyor. 11 numaralı daire brüt 93.47 metrekare, net olarak da 76.50 metrekare olarak ölçülmüştü.

İMZAYI ATARSA 17 BİN 500 LİRA YERİNE DAİRE VERİLECEK

Iryna Sıdun’un sözleşmeyi imzalaması halinde proje bulunan 12 numaralı daire kendisine verilecek. Sözleşmeyi imzalamaz ise arsa payı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tespit edilecek ya da ettirilecek. Ortaya çıkan rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlanan diğer paydaşlara satış açık artırma usulü ile yapılabilecek. Paydaşların almaması halinde ise üçüncü satışlara payın satılması konu edilecek.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara