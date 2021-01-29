Kentlerde bahçeli ev arayışı hızlandı

Tüm dünya gibi pandemiyle mücadele eden İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı deprem, İzmirlileri apartman dairesinden yatay mimariye, bahçeli ev arayışına yöneltti. Öte yandan bilim insanlarının yakın zaman içerisinde gerçekleşeceğini söylediği 7’nin üzerindeki depremin korkusunu yaşayan ve salgın kısıtlamaları nedeniyle konutlarının yeterliliğini daha fazla sorgulayan İstanbullular da İzmir’de şehre yakın, bahçeli konutlara büyük ilgi gösteriyor.

KARARLAR HIZLANDI

İzmir’de uzun yıllardır ‘insan odaklı’ birçok projenin mimarı olan Sedimega İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Güney Avcı, Türkiye’de gayrimenkul arayışlarındaki değişimi değerlendirdi. Avcı, “Mart 2020’den bu yana tüm dünyayla birlikte mücadele ettiğimiz salgınla birlikte iş ve eğitim süreçlerinin evlerdeki sınırlı odalara taşınması ve sokağa çıkma kısıtlamaları, insanlarda deprem korkusunun yanı sıra konutlarının yeterliliğini ve kendilerine zaman ayırmaları gereken özgürlük alanlarını sorgulamalarına neden oldu. Pandemi öncesinde bahçeli konut alım süreçleri ortalama 2-3 hafta sürerken, Mart 2020’den bu yana müşterilerimizin daha hızlı karar aldığını gözlemledik” dedi.

İSTANBUL’DAN YOĞUN TALEP

“Satış ofisimize gelen misafirlerimiz, öncelikle evlerimizin bahçe kullanım detaylarını, açık alanlarda sunduğumuz imkanları kısaca ‘ne kadar özgür ve huzurlu hissedebileceklerini’ soruyor” diyen Avcı, “İzmir Kemalpaşa’da hayata geçirdiğimiz Loft Albero Country Club projemiz, insanların doğal yaşam beklentisini yüzde 100 karşılayan bir konsept olduğu için çok mutluyuz. Daha da önemlisi, İstanbul’da bahçeli ev fiyatları son 1 yılda yaklaşık yüzde 30 artarken, biz İzmir’de ‘şehire yakın doğal yaşam’ konseptini müşterilerimize uygun koşullarla sunuyoruz. Dolayısıyla Loft Albero Country Club projemize sadece İzmir değil İstanbul’dan da yoğun bir talep var” diye konuştu.

DOĞA VE ÖZGÜRLÜK

Bahçeli ev konseptinin yanı sıra gerçek bir yaşam alanı inşa edebilmenin önemine dikkat çeken Avcı, şunları ekledi: “Biz insanlara sadece bir ev ve kendilerine ait bir bahçe değil; 110 dönümlük bir alan içinde doğal, sakin ama sıkıcılıktan uzak, evlerine birkaç adım ötede özgürce birçok aktivite içinde olabilecekleri, aktif ve huzurlu bir yaşam sunuyoruz. İnsanlar uzun süre evde kaldıkça, kullandıkları mekanların hayatlarında ve ruhsal durumlarında ne kadar önemli olduğunu gördüler. Bu noktada sadece bahçeniz olması yeterli değil. İşte Loft Albero Country Club’ı farklı kılan bu.



Projemiz içinde yer alan Loft Albero Atlı Spor Kulübü’müz, ekolojik tarım alanımız, göletimiz, seramız, resim heykel ve sanat atölyemiz, kafe ve restoranlarımız, kreşimiz, açık ve kapalı spor alanlarımız, koşu parkurumuz, çocuk parkımız, açık havuzumuz ve kapalı sıcak su havuzumuz gibi birçok imkanla insanlara sadece bir bahçe değil, evlerine birkaç adım ötede kendilerine zaman ayırabilecekleri alternatif alanlar sunuyoruz. Atlı spor kulübünde binicilik dersi almanız veya sanat atölyemizde resim ve heykel dersi almanız için bir araca binip kilometrelerce yol gitmenize gerek yok. Loft Albero Country Club’ta akıllı ev sistemiyle dizayn edilmiş konutunuzda her güne, ekolojik tarım alanımızda yetişen ve kapınıza bırakılan sağlıklı ürünlerle başlayabilirsiniz. Burada hem aktif bir yaşam sürebilir, hem de yemyeşil doğasıyla ve sessizliğiyle huzurlu hissedebilirsiniz.”