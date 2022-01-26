‘Kente Önem Katanlar’ ödüllendiriliyor

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Ödüller için başvuruların 25 Şubat 2022 tarihinde sona ereceği ifade edildi. ATSO Başkanı Davut Çetin, “Geçen yıl KÖK Ödülleri’ni kazananlar adına Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir prefabrik uçak bakım hangarı yaptırmıştık. KÖK Ödülleri 2022’nin tüm kategorilerde kazananları onurlandıracağı kurumsal sosyal sorumluluk büyük ödülü olarak, Kemer ilçemizde bir eğitim ve sanat merkezi yaptırıyoruz” dedi.

KÖK Ödülleri’nin 7 ana ödül kategorisinden oluştuğunu belirten Davut Çetin, şunları kaydetti:

1 MİLYON DOLAR ÜZERİ

“Oda üyeliği koşulu bulunmaksızın herkesin katılımına açık olan Kent Ödülleri’nin her bir alt kategorisinin değerlendirmesi, alanında uzman profesyoneller ve/veya akademisyenler tarafından oluşan tamamen bağımsız bir seçici kurul tarafından yapılacak. Başvuru sahipleri, 2019 yılı ve sonrasında hayata geçirmiş oldukları bir çalışmayla başvuru yapabilecekler, önceki KÖK ödüllerinde başvuru yaptıkları çalışmalarıyla başvuramayacaklar. Firmalar, 2021 yılında elde ettiği yurtdışı kaynaklı ihracat döviz miktarlarını beyan ederek başvuru yapacak. Döviz Kazandırıcı Hizmetler ana kategorisi altında; ihracat-genel, tarım ihracatı, konaklama tesisleri, seyahat acenteleri ve hizmet ihracatı yer alıyor. Hizmet ihracatında, 1 milyon dolar ve üzerindeki, diğer kategorilerde ise 4 milyon dolar ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacak.”

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‘ÖNEMLİ BİR DEĞER’

Yıllardır alışılagelmiş ödül ve ödül töreni anlayışını, tüm Antalya için heyecan verici, önemli bir değere dönüştürdüklerini ifade eden Davut Çetin, “Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri, içinde bulunduğumuz pandemi dönemi müsaade ederse ATSO’nun 140. kuruluş yıldönümü olan 3 Nisan 2022 tarihinde düzenlenecek olan törenle kamuoyuna açıklanacak ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilecek. Tüm kategoriler, başvuru koşulları, başvuru ve ödül takvimi ile online başvuru formlarına www.kenteonemkatanlar.org sayfasından ulaşılabilir” dedi.