‘Kente önem katanlar’ ödüllendirildi

KÖK Ödülleri’ni her yıl eğitim alanında yapılan bir yatırımla taçlandırdıklarını vurgulayan Davut Çetin, 2021 yılı KÖK Ödülü sahipleri adına Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir uçak hangarı yaptırıldığını bildirdi. Davut Çetin, hangara geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ASO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan’ın adının verildiğini bildirdi.

PANDEMİ KOŞULLARI

Bu yıl ikincisi verilen ATSO KÖK Ödülleri 2021’e yoğun başvuru olduğunu belirten Davut Çetin, “İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, Kültür-Sanat, Spor, Çevre, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya Araştırması ve Basın olmak üzere 10 alt başlığı içeren ‘Kent Ödülleri’ kategorisinde 95 başvuru oldu. Seçici kurullarımız son derece nitelikli başvurular arasından seçim yapmakta zorlandıklarını ifade ettiler. Öte yandan ‘Döviz Kazandırıcı Hizmetler’ ana kategorisinde yer alan Seyahat Acenteleri, Konaklama Tesisleri, Hizmet İhracatı, İhracat-Genel, Tarım İhracatı kategorilerinde de toplam 40 başvuru alındı. Bu vesileyle başvuruda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara kentimize kattıkları değer ve bu vizyon doğrultusunda geliştirdikleri projelerden ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kent Ödülleri başvurularını titizlikle inceleyen seçici kurullarımıza da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Gelinen noktada, Odamızın 139.kuruluş yıldönümü olan 3 Nisan 2021 tarihinde, tüm ödül sahipleriyle birlikte yapmayı planladığımız törenimizi pandemi koşulları dolayısıyla ne yazık ki bu yıl da yapamayacağız. Tüm ödül kazananları tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.”

DERECEYE GİRENLER

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan’la birlikte bu yıl dereceye giren sanayi kuruluşlarını tesislerinde ziyaret ederek, ödüllerini verdi. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kategorisi İhracat Genel Döviz Geliri Birincisi, Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Antalya Birincisi AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödülünü Mehmet Semih Söylemez, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kategorisi İhracat Genel Döviz Geliri İkincisi ve Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Antalya İkincisi ADOPEN Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.’nin ödülünü Mustafa Sak aldı.

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