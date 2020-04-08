Kentbank'tan Hasan Ecesoy dönemi

Süzer Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve Hırvatistan bankacılık sektöründe istikrarlı bir büyüme grafiği yakalayan KentBank’ta, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Hasan Ecesoy getirildi. Ecesoy, Mart ayı itibariyle de Grubun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine başladı.

Süzer Grubu bünyesine 2011 yılında katılmasıyla birlikte Hırvatistan’da finans ve bankacılık alanında hızla büyüyen KentBank’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Hasan Ecesoy getirildi. Bankacılık ve finans alanında oldukça deneyimli bir isim olan Ecesoy, Mart ayı itibariyle Süzer Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevini de üstlendi.

Süzer Grubu CEO’su Sami Çakır, Hasan Ecesoy’un kendi bünyelerine katılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Grubun Yönetim Kurulunu önemli bir atamayla güçlendirdiğini söyledi. Türkiye’de bankacılık sektöründe önemli başarılara imza atan Hasan Ecesoy’un önümüzdeki dönemde KentBank’ın da Hırvatistan’daki büyüme vizyonuna liderlik edeceğini kaydetti. Çakır, KentBank’ın Hasan Ecesoy liderliğinde dijital bankacılıkta yenilikçi uygulamaların adresi olacağını sözlerine ekledi.

Hasan Ecesoy da “Yaklaşık 30 yıllık deneyimimi Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden, faaliyet gösterdiği sektörlerde dünya çapındaki liderlerle ortaklıklar yaşamış Süzer Grubu’na taşıma fırsatı bulduğum için büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum” diyerek, ekip arkadaşlarıyla birlikte Süzer Grubu’nun sürdürülebilir büyümesine ve sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayacaklarını belirtti. Ecesoy, “Ekonomimize ilave istihdam yaratarak birlikte yeni başarı öyküleri yazacağımıza ve yer aldığımız sektörlerin tamamında değer yaratmaya devam edeceğimize eminim” dedi.