Kendini yok eden mesaj dönemi

Uzun yıllardır beklenen bomba özelliğini kullanıma sunan Whatsapp’ta artık herhangi birini ya da grubu sessize almak isteyen kullanıcılar bunu sınırsız olarak yapabilecek. Daha önce en fazla 1 yıl boyunca bir kişi ya da grup sessize alınabiliyordu. Süre dolduğunda ise ses açılıyordu. Yeni gelen özellik sayesinde kullanıcılar artık karşısındakini sınırsız süreyle sessize alabilecek. Böylece tekrar ses açılana kadar kişinin ya da grubun sesi kendi kendine açılmayacak. Son güncelleme sonrası yeni özellik kademeli olarak kullanıcılara dün dağıtılmaya başladı.

SÜRE BELLİ DEĞİL

WhatsApp’ın bir başka özelliğinin ise yakın zamanda devreye alınacağı öğrenildi. Söz konusu özellik sayesinde mesaj gönderenlerin mesajları belli bir süre sonra kendiliğinden yok olacak. WhatsApp, görsel medyaları karşı tarafa yollayan kullanıcıların bu görüntüleri sonradan yok edebilmesini sağlayacak. Yani süreli mesaj yollama dönemi başlayacak. Ancak bu sürenin ne kadar uzunlukta olacağı henüz bilinmiyor. Sızan bilgilere göre kullanıcıların o kişiyle sohbeti tamamlamasıyla gönderilen içerikler (fotoğraflar, mesajlar, gifler vs.) kaybolacak.

PARMAK İZİ İLE GİRİŞ

Diğer yandan WhatsApp’a bilgisayarı başından girenler için yeni bir dönem başlıyor. WhatsApp’ın masaüstü sürümü WhatsApp Web’e “dokunarak oturum açma” özelliği geliyor. Yani yakında parmak izinizle de WhatsApp’ı bilgisayardan açabileceksiniz. Bunun için parmak izi okuyucusu bulunan bir laptop kullanmanız yeterli olacak.