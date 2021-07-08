Kendi enerjisini yenilenebilirden karşılayacak

İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali’ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji’yi satın almak için hisse devir sözleşmesi imzaladı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “2020 yılında öz tüketim modeli ile ürettiğimiz elektrik, bin 230 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine karşılık gelecek büyüklüğe ulaşmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde grubumuzun ilk güneş enerjisi santrali ile yılda 1.2 milyon kWh elektrik üretiyor, 448 ton karbondioksit salınımını önlüyoruz. Türkiye’de solar panellerle kendi elektriğini üreten ilk veri merkezi olma özelliği taşıyan Ankara Veri Merkezimizde kurulu güneş enerjisi gücümüzle yılda 300 bin kWh elektrik üretiyoruz. Buna Çorlu Veri Merkezimizdeki, Diyarbakır ve Adana’da yer alan plaza binalarımızdaki güneş enerjisi yatırımlarını da eklediğimizde, sadece Türkiye’deki lokasyonlarımızda yılda yaklaşık 730 bin kWh enerji üretebilecek kapasiteye ulaştık” dedi.

29.6 MİLYON DOLAR

Turkcell, işletme değerinin 29.6 milyon dolar olarak belirlendiği Boyut Grup Enerji’nin satın alımında, şirketin net borçları sonrasında 11.5 milyon dolar tutarında nakit çıkışı gerçekleştirecek. Toplam kurulu gücü 18 MW olan İzmir Karadağ RES’in yılda yaklaşık 67.5 GWh’lik bir üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip ve bu sayede 22 bin 500 konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Santralin 2026 yılı sonuna kadar devlet alım garantisi bulunduğundan, 2021-2026 arası dönemde yıllık gelirinin yaklaşık 5 milyon dolar olması bekleniyor.

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