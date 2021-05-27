Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı işletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye iştirak edeceklerin muhammen bedelin yüzde 10’u olan geçici teminatı, ihale şartnamesi ve sözleşmesi bedeli olan 150,00 TL‘ yi Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi T.C. Ziraat Bankası Ankara İskitler Şubesi TR61 0001 0007 1357 3576 6750 02 no’lu hesabına, ihale günü ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara