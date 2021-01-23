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Kedi ve köpek maması alınacaktır
Kadıköy Belediyesi, 50.000 kilogram köpek kuru maması, 15.000 kilogram kedi kuru maması, 1.000 adet köpek konserve maması (400 gr), 5.000 adet kedi konserve maması ( 400 gr), alım ihalesi yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale Belediye Başkanlığı 4.Kat İhale Komisyonu Odası Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy/İstanbul adresinde 16.02.2021 tarihinde saat-11:00’de yapılacaktır.
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