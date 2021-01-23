MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKedi ve köpek maması alınacaktır
GeriEkonomi Kedi ve köpek maması alınacaktır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 23.01.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Kedi ve köpek maması alınacaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kedi ve köpek maması alınacaktır
Abone Olgoogle-news

Kadıköy Belediyesi, 50.000 kilogram köpek kuru maması, 15.000 kilogram kedi kuru maması, 1.000 adet köpek konserve maması (400 gr), 5.000 adet kedi konserve maması ( 400 gr), alım ihalesi yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale Belediye Başkanlığı 4.Kat İhale Komisyonu Odası Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy/İstanbul adresinde 16.02.2021 tarihinde saat-11:00’de yapılacaktır.

İlanla ilgili detayla için TIKLAYINIZ


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle