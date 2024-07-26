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Kedi köpek maması ihracatı 73 milyon dolar

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Kedi köpek maması ihracatı 73 milyon dolar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 07:00

SON 10 yılda ihracatını 27 kat artıran yerli kedi-köpek maması sektörü, 2024’ün ilk yarısında yüzde 26.5’lik artış yakaladı, 73 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin kedi-köpek maması ihracatı yaptığı ülke sayısı ise 91 oldu.

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Kedi köpek maması sektöründe 2023 yılını 122 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geride bıraktıklarını belirten Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “Pandemiyle birlikte evcil hayvanları sahiplenme daha da hız kazandı. Kedi-köpek maması sektörü hem iç piyasada hem de ihracatta büyük gelişim gösterdi. Kedi-köpek maması sektörüne yeni yatırımlar geliyor. Sektör 2024 yılını 150 milyon dolar ihracatla geride bırakacak gibi görünüyor. Önümüzdeki beş yıllık süreçte sektörün ihracatının 500 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

 

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#Kedi Köpek Maması#Kedi Köpek Maması Sektörü#Kedi Köpek Maması İhracatı

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