Keban barajında yerli mühendislik devrede

TÜRKİYE’nin en büyük hidroelektrik santrallarından olan Keban Hidroelektrik Santralı’nda yerli jeneratör 36 milyon liralık tasarruf sağladı. Her yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan Keban Santralı’nda üçüncü yerli jeneratör devreye girdi. Türk mühendislerin yerli imkanlarla ürettiği jeneratörler Keban’da elektrik üretimine başladı.

12 MİLYON DOLARA İTHAL EDİLİYORDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından üç yıldır sürdürülen projeyle Keban HES’teki 8 jeneratörden 3’ü yerlileşti. Jeneratörlerin her biri 12 milyon dolara ithal ediliyordu. Türk mühendisler tarafından yerli imkânlarla üretilen jeneratörlerin maliyeti 250 bin dolar oldu. Böylece Türkiye üretilen üç yerli jeneratörle 36 milyon dolar tasarruf etmiş oldu.

VERİMLİLİK ARTTI

Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre yerli jeneratörlerle verimlilikte ünite başı yaklaşık yüzde 10’lara varan artış yaşandı. Yerli teknolojiyle devreye alınan üçüncü jeneratörün kapasitesi ise 150 megawatt’tan 175 megawatt’a yükseldi. Böylece yerli teknolojiyle daha ucuza ve daha fazla elektrik üretim potansiyeli ortaya çıktı. EÜAŞ tarafından işletilen santrallerdeki yerlileştirme tamamlandığında toplam 180 megawatt kapasite artışı hedefleniyor.

Başka hidroelektrik santrallerındaki jeneratörlerin de tıpkı Keban’daki gibi yerli üretim olması için de çalışmalar sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ikinci jeneratörün devreye alındığı sırada yaptığı açıklamada, ilk jeneratörden elde edilen bilgi ve tecrübeyle ikinci yerli jeneratörün 4 ay gibi bir sürede tamamlandığını söylemişti. Dönmez, Keban HES’te dördüncü jeneratörün üretimine başlandığını da kaydetmişti.

1.8 MİLYON HANEYE ELEKTRİK

ELAZIĞ’ın Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde olan Keban HES, EÜAŞ tarafından işletiliyor. 8 ünitesi olan Keban Barajı, Fırat Nehri’nin ana kolu üzerindeki ilk hidroelektrik santrali. Barajın üzerine kurulduğu Fırat, Türkiye’nin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılıyor. İlk olarak 1974’te elektrik üretimine başlayan Keban’da 1983’te jeneratör sayısı 8’e yükseldi. Yıllık 6 bin 600 gigawatt saat üretim yapabilen Keban’da 2020’de 5 bin 514 gigawatt saat elektrik elde edildi. Keban HES’ten yaklaşık 1 milyon 800 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Türkiye’nin en büyük üçüncü hidroelektrik santralı olma özelliğine sahip Keban’da 290 kişi istihdam ediliyor.

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