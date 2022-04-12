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KDV indirimi sürecek mi? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında!

#KDV#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
KDV indirimi sürecek mi Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında

KDV indirimi devam ederken, sürecin devam edip etmeyeceğine yönelik gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bugün gerçekleşecek. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomiye dair önemli başlıklar Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Kabine'nin en önemli başlıklarından biri de KDV denetimleri olacak. Peki, KDV indirimi sürecek mi? İşte, o konuyla ilgili bilgiler ve Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular.

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KDV indirimi sürecek mi? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda ekonomiye yönelik konular ele alınacak. Enflasyonla mücadele ve yürütülen KDV denetimleri de masada olacak. Katma Değer Vergisi'ne ilişkin indirim düzenlemesi 1 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Konunun Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor.

KDV İNDİRİMİ SÜRECEK Mİ?

CNN Türk'ün haberine göre kabinenin bir başka kritik başlığı ile ekonomi. Temel gıda maddelerinin ardından temizlik ürünlerinde de KDV indirimine gidildi. O indirimler 1 Nisan'da yürürlüğe girdi. O tarihten bu yana 81 ilde KDV denetimleri de sürüyor. KDV denetimlerinin sonuçları kabinede ele alınacak.

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERE YAPILMIŞTI?

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indi.

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Yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da dahil edildi.

Son dakika... KDV indirimleri bugün itibarıyla başladı İşte vergisi düşen ürünler

Son dakika... KDV indirimleri bugün itibarıyla başladı! İşte vergisi düşen ürünler

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