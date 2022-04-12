KDV indirimi sürecek mi? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında!

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KDV indirimi sürecek mi? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda ekonomiye yönelik konular ele alınacak. Enflasyonla mücadele ve yürütülen KDV denetimleri de masada olacak. Katma Değer Vergisi'ne ilişkin indirim düzenlemesi 1 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Konunun Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor.

KDV İNDİRİMİ SÜRECEK Mİ?

CNN Türk'ün haberine göre kabinenin bir başka kritik başlığı ile ekonomi. Temel gıda maddelerinin ardından temizlik ürünlerinde de KDV indirimine gidildi. O indirimler 1 Nisan'da yürürlüğe girdi. O tarihten bu yana 81 ilde KDV denetimleri de sürüyor. KDV denetimlerinin sonuçları kabinede ele alınacak.

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERE YAPILMIŞTI?

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indi.

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Yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da dahil edildi.