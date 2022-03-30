KDV indirimi market fiyatlarını nasıl etkileyecek? Canlı yayında formülü verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu sonrasında bazı ürünlerde KDV oranlarında indirim yapıldığını söylemişti. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan indirim öncesinde marketler de hazırlıklara başladı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enflasyonla mücadele alanında önemli adımlar atılırken temel gıda ürünleri dışında temel ihtiyaç malzemelerinde de KDV’ler böyle düşürülmüş oldu.

İNDİRİMLER HER SEKTÖRÜ İLGİLENDİRİYOR

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1'e indirilecek.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde yüzde 18 KDV uygulanacak.

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6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak.

Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

Arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

LOKANTALAR İÇİN YÜZDE 8 KDV

Yüzde 8 KDV oranı kapsamına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri de dahil edilecek.

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek.

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Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanacak.

TUVALET KAĞIDI, BEBEK BEZİ VE HİJYENİK PEDDE KDV İNDİRİMİ

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

Yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da dahil edilecek.

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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu temel ürünlerde yapılan KDV indirimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan KDV indiriminin fırsatçılara kaptırılmaması gerektiğini söyleyen Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı.

"BU İNDİRİMİ FIRSATÇILARA KAPTIRMAYALIM"

Biz bu 10 puanlık KDV indirimini fırsatçılara, vurgunculara kaptırmayacağız. Temel gıdada KDV indirimi yapıldığında bunu devlet yaptı. Alacağı vergiden vazgeçti. KDV tüketiciden alınan bir vergidir. Tüccar için hiçbir fonksiyonu yok. Bu gıdada yapıldı ama temel ihtiyaç ürünlerinde de yapılsın dendi. Bebek bezinde, kağıt havluda, tuvalet kağıdında... 32'li tuvalet kağıdı 160 liraya çıkmıştı. 165 liralık bebek bezini bu uygulama ile 150 liraya alabilecekler. Devlet bize 14 lira bir avantaj sağladı. Ama tüccara da burada bir ahilik anlayışı ile çalışın siz de bir şeyler yapın diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. 'Ben temel gıdada yüzde 7 yaptım siz de yapın' dedi.

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"TÜKETİCİLERE 1 NİSAN'I BEKLEYİN ÇAĞRISI"

Ramazan ayına giriyoruz. Tüketicilere tavsiyem şu; bugün, yarın alışveriş yapmasınlar. Biraz ara versinler ama etiketleri tespit etsinler. O etiketleri bizlerle ve sosyal medyadan paylaşıyorlar. Cuma günü, 1 Nisan'da KDV indiriminin uygulamaya girdiği gün fiyatlarda değişiklik olmamışsa bunları hem Ticaret Bakanlığı'na hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'na şikayet etsinler. Bu artık günümüz teknolojisi ile çok kolay. İnternet, CİMER, ALO 175 tüketici hattı var. 7/14 aktif. Bu noktada şunu da işaret etmek isterim internet ortamında da fiyatların görselleri alınıyor. Genç tüketiciler onları muhafaza ediyor ve indirim zamanı orada da indirim yapılıp yapılmadığını bize bildirecekler. Bu KDV indirimini temel gıdada olduğu gibi fırsatçılara, vurgunculara yedirmeyelim.

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"TÜKETİCİNİN BÜTÇESİNDEN DE ÇALIYORLAR"

Şunu da ifade etmek isterim. Devletin kasasında da çalışıyor, tüketicinin bütçesinden de çalıyor. Ben bunlara alenen hırsız diyorum. Bu arada Ramazan ayına giriyoruz. İftar menülerini açıklayanlar da indirim yapmak durumundalar. Çünkü hazır gıda sektöründe de, yemekte de, restoranda da KDV oranı 10 puan düşürüldü. 200 lira ilan ettiyse 183 liraya inmesi lazım.

TÜKETİCİLERE FORMÜLÜ VERDİ

Tüketicilere tekrar formülü veriyorum. Bugün gördüğünüz etiketteki fiyatı cuma günü yüzde 91.5 ile çarpın. Çünkü yüzde 8.5'Lik net bir indirim geldi. Bunun altında indirim varsa orada bir bindirim vardır. Onları şikayet ve ifşa edelim. Yaptırımlar da artırılıyor ama biz mağaza kapatma da gelin istiyoruz. Kapatılan mağazanın camına da 'Bu mağaza stokçuluk yaptığı tespit edildiği için 3 gün süre ile kapatılmıştır' gibi afiş konulsun. Tüketici en büyük güçtür. Sanıyorum en güzel cezayı da onlar verir.