KDV desteğine 1 ay uzatma

Erdoğan Antalya Kemer’de otel açılışında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Türkiye turizmde hala çok büyük yatırım ve kazanç potansiyeli olan bir ülkedir. Salgın döneminde turizmi ayakta tutmak için yoğun gayret gösterdik. Kendisi de sektörün içinde olan Kültür ve Turizm Bakanı’mız yurtiçi ve yurtdışında gereken her adımı attı, adeta kısa mesafe koşusu diyeceğim, maraton biraz uzun olur, gidilmedik ülke bırakmadı. Bir taraftan Almanya bir taraftan İngiltere, Rusya, bütün bunlarla koşuşturma yapılırken. Biz de telefon diplomasimizi yoğun bir şekilde devam ettirdik ve hamdolsun bu ülkelerden müjdeler gelmeye başladı.”

MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Türkiye’nin yavaş yavaş seyahat kısıtlamalarıyla ilgili listelerden çıkmaya başladığını kaydeden Erdoğan, “Fransa’nın ardından Rusya’nın da aldığı bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. NATO Zirvesinde Sayın Macron ile yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık. Fransa da olumlu adımını attı, atıyor. Sürecin daha da hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerimizin 2021 sezonunun 2. yarısını değerlendirebilmelerini temin edeceğiz. Geçen yıl 16 milyon misafiri ağırlamıştık. Bu yıl çok daha yukarıda rakamlara ulaşacağımızdan ümitliyim. Yatırımcılarımıza yeni döneme hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye’de tatil yapan turist, kolay kolay vazgeçemiyor. Güzelliklerimizle, tarihi zenginliklerimizle, hizmet standardımızla, yetişmiş insan kaynağımızla, uygun fiyatlarımızla hem ülkemizi tercih edenler hem de Türkiye kazanıyor. İnşallah bu kazan- kazan politikasıyla turizmdeki yerimizi daha yukarılara çıkaracağız. Turizm pek çok sektörü besleyen, destekleyen, zincirleme katma değer oluşturan, yüksek istihdam ortaya çıkartan bir alandır” diye konuştu.

ULUSA SESLENİŞTE

Türkiye’nin bu zenginlikten hala hak ettiği payı alamadığına inandıklarının altını çizen Erdoğan, “Bunun için de turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz sürdürüyoruz. Her ne kadar salgın döneminde sektöre verdiğimiz destekleri birileri eleştiri konusu haline getirse de biz ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. İnşallah KDV desteğini de Mehmet Bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Herhalde yeter. Mehmet Bey ‘Bir ay daha uzatalım’ diyor. Pazartesi kabine var, bunu tekrar masaya yatırır, toplantımızdan sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de veririz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Antalya il teşkilatı toplantısının ardından İngiltere ile ilgili, “İngiltere’de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşme yaptım, inşallah onlar da kısıtlamaları kaldıracak” dedi.

‘YATIRIMCILARIN MORALLERİ İYİ’

Turizm pastasından çok daha büyük bir payı almayı hedeflediklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatırımcılarımızın morallerinin iyi olduğunu görüyorum. Devlet olarak biz de destekler, teşviklerle sektöre her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Yerli ve uluslararası tüm yatırımcılarımızın meseleleriyle şahsen ilgilenmeyi görevim olarak görüyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı kritik dönemde yatırımlarına devam ettiler. İnanırsan ‘kaderin üzerine bir kader vardır’ dersen, yola devam edersin. Turizmde de dünya markası olana kadar durmayacağız” dedi.

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