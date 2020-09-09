KDV avantajlı fiyatlar ve pandemiye uyumlu geniş kampüsüyle şimdi Atlas'lı olma zamanı

Türkiye’de eğitime yeni bir bakış açısı getirmenin verdiği dinamizm ve merakla bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek olan Atlas Üniversitesi, birebir veya online ziyaretlerde aday öğrenciler ile ailelerini meslekler, bölüm tercihleri ve Atlas’ın yenilikçi eğitim modeliyle ilgili bilgilendirmeye devam ediyor. Atlas Üniversitesi, Dezenfeksiyon, Optisyenlik, Diyaliz, Ergoterapi, Tıbbi Görüntüleme, Ameliyathane Hizmetleri, İngiliz Dili Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, Bilgisayar Mühendisliği, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi gibi istihdam fırsatları yüksek bölümlerde ek tercih fırsatlarıyla adaylarını bekliyor.

PANDEMİYE UYGUN KOŞULLARLA ATLAS ÜNİVERSİTESİ SEZONA HAZIR



Koronavirüs salgını sürecinde, virüsle ilk cephede savaşanlar sağlık çalışanları oldu. Bu sebeple bu yıl tercihlerde sağlık bilimleri önemli bir yer edindi. Bünyesindeki hastaneler ve sağlık alanındaki tecrübesiyle nitelikli sağlık elemanları yetiştirmek adına iddialı bir çıkış yakalayan Atlas Üniversitesi de adayların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tercih sürecinde adayların aklındaki en önemli soru ise pandemi sürecinde eğitimin ne şekilde devam ettirileceği oldu. Atlas Üniversitesi, gruplar halinde yüz yüze eğitim devam ederken aynı zamanda online eğitimin de devam edeceği hibrit bir sistemle yeni dönemde eğitime başlayacak. Sağlık sektöründe uygulamanın önemli olmasından yola çıkan Atlas Üniversitesi, kendi gruplarına ait Medicine Hastaneleri’nde yine az sayıda öğrenciyle uygulamalı eğitime devam edecek. İleri teknoloji ile donatılmış geniş ve modern Vadi İstanbul kampüsünde bu yıl yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim verecek olan Atlas Üniversitesi’nde bir öğrenciye 200 metrekare alan düşüyor. 2500 m2’ye yayılan açık & kapalı alanı ve kendine ait teras bahçesinde okumayı, öğrenmeyi ve araştırmayı huzur veren bir iklime taşıyan kütüphanesi, zengin kitap, e-kitap, elektronik kaynak ve dokümanları, 20 adet çalışma odası, katalog tarama ve otomatik ödünç kitap kioskları, kafeteryası ile 7 gün 24 saat hizmet veriyor.





Proje tabanlı, tematik eğitim ve işbirliğine önem veren hibrit eğitim sistemini benimseyen Atlas Üniversitesi, tüm eğitim kadrosuyla öğrenciyi merkeze alan ve öğrencinin ihtiyaç duyduğu metodları destekleyen mentorluk sistemi içerisinde faaliyetlerini yürütüyor. Ölçme ve değerlendirmenin ötesinde bir eğitim yolculuğu sunan eğitim modeli, süreç içerisinde tam yetkinlik kazandırmaya odaklanıyor. Bilgi teknolojilerinden medya okuryazarlığına, liderlikten takım çalışması ve işbirliği yaklaşımlarına kadar birçok alanda donanımlı bireyler yetiştirme vizyonu ile hareket eden Atlas Üniversitesi, teorik eğitimleri pratik eğitimlerle tamamlıyor. Aynı zamanda kendi hastanesinde pratik ve staj uygulamalarına olanak veren Atlas Üniversitesi’nde daha sonraki yıllarda bölümler çoğaltılarak geçirgenlik sağlanması hedefleniyor.

ATLAS GRAD İLE Z KUŞAĞININ GLOBAL EĞİTİM BEKLENTİLERİNE CEVAP VERİLİYOR



İstanbul’un yanı sıra Amerika, Çin, Güney Kore, Almanya ve Güney Afrika’da temsilcilikleri bulunan eğitim merkezi Atlas Grad Institute ile öğrencilere dünyanın dört bir yanında eğitim & staj imkanı sunan Atlas Üniversitesi, yeni neslin liderlerinin ihtiyaç duyduğu güven, bağımsızlık, beceri ve küresel rekabet gücünü tüm öğrencilerine aşılayacak. Her Atlas öğrencisine sunulacak bu eşit imkan dahilinde merkezlerdeki teorik eğitim dışında ilgili bölgelerde staj imkanları sunularak öğrenciler direkt global şirketlerle bir araya getirilecek. Atlas Üniversitesi, tüm öğrencilerine ücretsiz olarak sunacağı yurtdışı eğitim ve staj programlarının yanı sıra çoklu eğitim ve programı da bünyesinde barındırıyor.





SORGULAYAN, ARAŞTIRAN, GELİŞTİREN VE UYGULAYAN ÜNİVERSİTE

Araştırmalara imkân sağlayan temel eğitim laboratuvarları ve Türkiye’nin en büyüklerinden olan multidisplineer laboratuvarının yanı sıra akademisyenlerin, öğrencilerin ve alanda hizmet veren tüm çalışanların eğitim alabileceği Head Labs (Health Education Advanced Dynamics), Creative Labs ve X Labs Ar-Ge laboratuvarları Atlas Üniversitesi bünyesinde yer alıyor. YKS kontenjan bursundan tercih bursuna, aile indiriminden engelsiz hayat indirimine, şehit ve gazi yakınlarına sağlanan indirimlerden sporcu indirimine ve başarı burslarına kadar gençleri destekleyecek programlar Atlas Üniversitesi’nde genç zihinleri bekliyor. İlandır...