Kazdağları’nda gözler Enerji Bakanlığı’nda

ORMAN İZNİNİ İPTAL ETTİ

Hürriyet’e bilgi veren bakanlık yetkilileri, şirketin ruhsat süresi dolmadan önce Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) temdit başvurusu yapması gerektiğini anımsattılar. Yetkililer, MAPEG’in de bu başvuruyu uygun bularak uzatma kararı vermesi durumunda, şirketin izin süresinin son günü mesai bitimine kadar Orman Bölge Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerektiğini belirttiler. “Ancak Alamos Gold’un ruhsat süresi doldu ve bize yeni ruhsat da gelmedi” diyen yetkililer,“Ya MAPEG’e zamanında başvurmadılar ya da MAPEG başvuruyu uygun bulmadı ki ruhsat uzatım kararı verilmedi. Alamos Gold da izin süresi son günü mesai bitimine kadar ilgili bölge müdürlüğümüze iznin yenilenmesi talebinde bulunamadı. Dolayısıyla da şirketin izni Bakanlıkça iptal edildi” dediler.

SÜREÇ SİL BAŞTAN

Bakanlık yetkilileri, “MAPEG sizin izin iptalinizin ardından şirkete ruhsat vermişse ne olur” sorumuza “Şirket ilk kez başvuruyormuş gibi tüm prosedürleri yerine getirmesi gerekir. Bize de yeniden izin başvurusunda bulunmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED, valiliklerden gayri sıhhi müessese gibi bir dizi iznin alınması gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz de yeniden değerlendiririz, uygun bulursak izin veririz, bulmazsak vermeyiz. İzin vermek zorunda değiliz” yanıtını verdiler.

KEL TEPELER YENİDEN AĞAÇLANDIRILACAK MI?

Bakanlık yetkilileri, “Peki Alamos Gold’un orman sahasında iznini iptal ettiğinize göre kesilen 350 bin ağacın, sıyrılan toprağın ardından kel tepeleri rehabilite edecek misiniz, oraları yeniden ağaçlandırmak mümkün olur mu” sorumuza ise “Bizdeki verilere göre kesilen ağaç sayısı 350 bin değil. Ayrıca teşkilatımız öyle zor yerleri ağaçlandırmayı başarıyor ki elbette orayı da yeniden rehabilite edebiliriz. Ama öncelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bir görüşme yapıp bu sahaya ilişkin düşüncelerini öğrenip, ondan sonra yapmamız gerekeni yaparız” dediler.

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