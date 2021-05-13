MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKazakistan'dan önemli karar! Tarım arazileri yabancılara satılmayacak
GeriEkonomi Kazakistan'dan önemli karar! Tarım arazileri yabancılara satılmayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Kazakistan'dan önemli karar! Tarım arazileri yabancılara satılmayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazakistan'dan önemli karar! Tarım arazileri yabancılara satılmayacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin yabancılara satılması ve kiralanmasını yasaklamayı öngören yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Tokayev tarafından imzalanan yasa çerçevesinde, ülkede tarım arazilerin yabancıların satın almaları ve kiralamaları resmen yasaklandı.

Yeni yasaya göre, bundan sonra tarım alanları yabancılar, yabancı hisselerin bulunduğu yerel şirketler, uluslararası araştırma merkezlerinin yanı sıra ana vatanlarına dönen ancak halen ülke vatandaşlığına geçmeyen etnik Kazaklara satılmayacak ve kiraya verilmeyecek. Halihazırda arazileri kullanan yabancı vatandaşlar ve şirketlerin kira süreleri ise uzatılmayacak.

Kazakistan Tarım Bakanlığının yayımladığı son rapora göre, ülkede şu anda toplamda 93 bin hektar arazi yabancılar tarafından kiralanıyor.

2016’da Kazakistan genelinde yapılan halk protestolarından sonra ülkenin o dönem Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2021’in aralık ayına kadar tarım arazilerinin yabancılara kiraya verilmesine yönelik yasa normlarına moratoryum getirmişti.

12 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tokayev de Anayasa’da kendisine verilen yetkiler kapsamında, Parlamento’ya söz konusu alanda yasa tasarısını sunmuştu.

14 Nisan 2021’de ise Tokayev’in sunduğu ülkede tarım arazilerinin yabancılara satılmasını ve kiraya verilmesini tamamen yasaklayan yasa tasarısı Parlamento’da onaylanmıştı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi