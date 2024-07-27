Kazakistan’da otel yatırımı

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2027’nin ilk yarısında açılması beklenen otel, Hayat İnşaat tarafından inşa edilen Meliora karma kullanımlı projenin bir parçasını oluşturuyor. IHG Hotels & Resorts Avrupa Gelişim Başkan Yardımcısı Mrs. Willemijn Geels, “Bay Kassanov ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı büyütmekten ve Kazakistan’a ilk Vignette Collection markasını getirmekten mutluluk duyuyoruz. Almatı, ülkenin kültürel merkezi olup, çevresinden, tarihinden ve mimarisinden ilham alan Vignette Collection markamız için mükemmel bir konum. Almatı’da Vignette Collection için imza atılmış olması, ülkede hali hazırda açık bulunanlarla birlikte yapılması kesinleşmiş olan mülklerimizin sayısını 10’un üzerine çıkarıyor” dedi.