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Kazakistan’da otel yatırımı

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#IHG Hotels & Resorts#Kazakistan#Almatı
Kazakistan’da otel yatırımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:00

IHG Hotels & Resorts (IHG), Kazakistan’ın Almatı şehrinde ilk Vignette Collection oteli için imzaların atıldığını duyurdu. Otel, InterContinental Almaty’ye katılarak, IHG’nin Kazakistan’daki ikinci lüks oteli olacak. 95 odalı Vignette Collection, HAYAT İnşaat’ın bir parçası olan Meliora ile yapılan bir franchise anlaşması kapsamında faaliyete başlıyor ve IHG’nin Avrupa genelinde üç aktif otel ve yedi projeyle Vignette Collection portföyünü daha da güçlendirecek.

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2027’nin ilk yarısında açılması beklenen otel, Hayat İnşaat tarafından inşa edilen Meliora karma kullanımlı projenin bir parçasını oluşturuyor. IHG Hotels & Resorts Avrupa Gelişim Başkan Yardımcısı Mrs. Willemijn Geels, “Bay Kassanov ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı büyütmekten ve Kazakistan’a ilk Vignette Collection markasını getirmekten mutluluk duyuyoruz. Almatı, ülkenin kültürel merkezi olup, çevresinden, tarihinden ve mimarisinden ilham alan Vignette Collection markamız için mükemmel bir konum. Almatı’da Vignette Collection için imza atılmış olması, ülkede hali hazırda açık bulunanlarla birlikte yapılması kesinleşmiş olan mülklerimizin sayısını 10’un üzerine çıkarıyor” dedi.

 

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#IHG Hotels & Resorts#Kazakistan#Almatı

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