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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Kazakistan geçen yıl Özbekistan ve Kırgızistan'a 21,4 milyon dolarlık elektrik ihraç etti

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Kazakistan geçen yıl Özbekistan ve Kırgızistan'a 21,4 milyon dolarlık elektrik ihraç etti
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Kazakistan, 2020'de Özbekistan ve Kırgızistan'a 859 milyon kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Devlet Enerji Şirketi Samruk-Energo Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdürü Marat Uldanov, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında, son bir yılın elektrik ihracatına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, Kazakistan geçen yıl Kırgızistan'a 52 milyon kilovatsaat ve Özbekistan'a 807 milyon kilovatsaat olmak üzere toplamda 859 milyon kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Söz konusu ihracatın değerinin 21,4 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a 2019'da 1 milyar kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirmişti.

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