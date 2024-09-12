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Kayseri'de kadın üreticilere 10 bin tavuk verilecek

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#Tavuk#Kayseri#Üretici
Kayseride kadın üreticilere 10 bin tavuk verilecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 16:52

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilere 10 bin yumurta tavuğu dağıtacak.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üreticiye tohum, traktör, arılı kovan, küçükbaş hayvan desteği gibi projelerle destek sağlayarak hem şehir hem ülke hem de aile ekonomisine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kentte serbest sistem yumurta tavukçuluğunun yaygınlaştırılması projesini hayata geçiriyor.

"Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyası kapsamında 13 Eylül'de Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında kent genelinde kırsal kesimde ikamet eden kadın üreticilere aile başı 10 yarka (ferik) yumurta tavuğu dağıtılacak.

Hibe destekleri ile yumurta üreticiliği yapma konusunda isteklileri tavukçuluğa teşvik etmek, bölge halkının donanımlı çiftçi olması ve istihdama katkı sağlamak amaçlanıyor.

Kayseri'de kampanya ile yılda 3 milyon 500 bin yumurta üretilmesi hedefleniyor.

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Kampanyaya başvuran ve kırsal mahallelerde ikamet eden kadın çiftçilere yönelik uygulanacak projede 1000 aileye 10'ar yumurta tavuğu dağıtılacak.

Kampanyanın maliyeti 1 milyon 890 bin lirayı bulacak.

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#Tavuk#Kayseri#Üretici

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