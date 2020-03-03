Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri! Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020!

Kayseri TOKİ kura çekilişi, 3 Mart Salı günü saat 11.00 itibariyle canlı yayın ile takip edilebilecek. Kayseri Kocasinan Karpuzatan'da inşa edilecek olan 550 sosyal konut, kura çekilişi ile sahibini bulacak. 385 adet 2+1, 165 adet 3+1 sosyal konutun sahibi, kura çekilişinin ardından E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte, canlı yayın bilgileri ve kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayın bilgileri çekiliş saatinde eklenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İLE KONUT SATIŞI NASIL YAPILIYOR?

Konut seferberliği kapsamında, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmaları amacıyla ürettiğimiz konutlara talep yüksek olduğundan satışların hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kura yöntemine başvurulmaktadır. Kura çekiminin yapılacağı yer ve tarih TOKİ tarafından ilan edilmekte, NOTER huzurunda yapılan “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile asil ve yedek listeler belirlenmektedir. Konut adedinden daha az başvuru olan projelerde ise kura çekilmeyerek tüm başvuru sahipleri konut alma hakkı kazanmaktadır. Kura çekimine gerek kalmaması halinde “konut belirleme hakkı” başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.