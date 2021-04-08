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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait tarihi yapılar kiraya verilecek
Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tosun Mahallesi 328 ada 10-11-12 parseldeki tarihi özelliği bulunan tescilli yapılar ihale ile 20 yıllığına kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, ihale 20/04/2021 Salı günü saat 14.00’da belediyemiz encümen salonunda yapılacak.
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