Kayıt dışıyla mücadeleye 2.4 milyar lira

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kayıt dışıyla mücadelenin önceliklerinden biri olduğunu belirtmişti. TBMM’ye sunulan 2022 yılı bütçe teklifine göre, gelecek yıl kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 2 milyar 435 milyon liralık bir kaynak ayrılırken, bu rakam 2023 yılında 2 milyar 907 milyon liraya yükselecek. 2024 yılında ise söz konusu rakam 3 milyar 250 milyon TL olacak. Böylece 3 yıl içinde verilecek teşvikler ve diğer düzenlemelerle kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye toplamda 8.5 milyar TL ayrılacak.

KAPSAMLI PROGRAM

Kayıt dışı ekonomi, açıklanan son orta vadeli programın öncelikleri arasında yer alıyor. 2022-2024 yıllarında atılacak adımları içeren programda, kayıtdışı ekonomiyle mücadele için kapsamlı bir program hazırlanacağı belirtilirken, “Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele edilerek, prim tabanı genişletilecektir” denildi.



Çalışma hayatında da son günlerdeki açıklamalarda ‘kayıt dışı ekonomi’ vurgusu dikkat çekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde TİSK tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’na(OPF) katılarak, sendikal örgütlenmesi olan, sigortası ve vergi borcu olmayan işletmelere beyaz bayrak ödülü vereceklerini ifade etti.

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4.5 MİLYON KİŞİ

Bilgin “Bu kayıt dışı istihdamla mücadelenin önünü açacaktır” dedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol da, aynı programda yaptığı konuşmada kayıt dışı istihdamla mücadele için atılacak adımlarla 4.5 milyon kişinin kayıt altına geçebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bizim kayıt dışı istihdam konusunda devletimizle birlikte hayata geçirebileceğimiz 23 aksiyon önerimiz var. Bu 23 aksiyon hayata geçirilirse 4.5 milyon kişi kayıt dışından kayıt altına geçer. Böylece birincisi devletimizin vergi geliri artar. Bizim hesabımıza göre SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi gibi kalemlerle devletimizin 80 milyar lira vergi kaybı var. Vergi kaybı kadar önemsediğimiz konu, iş sağlığı ve güvenliği. Kurumsal şirketlerin üzerinde önemli vergi yükleri ve sorumluluklar var ama kayıtlı olmayan işletmelerde bunlar yok.”