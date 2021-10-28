Kayıt dışıyla mücadelede hedefler hazır

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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2022 yılı bütçe teklifinde vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele çerçevesinde neler yapılacağı anlatıldı. Bu yıl 80 bin mükellef izaha davet edildi. Gelecek yıl ise 65 bin mükellefin izaha davet edilmesi hedefleniyor. Gelir İdaresi veri tabanında yer alan beyanname ve bildirimlerin vergi mevzuatına uygun olup olmadığını hem kendi içinde denetliyor hem de çapraz kontrollere tabi tutuyor. Vergiye uyum düzeyi düşük olanları izaha davet ediyor, vergi incelemesi veya denetim yapıyor. Vergilendirmeye ilişkin yükümlülüklerinde eksiklik ve hata olması durumunda mükellef vergi incelemesine sevk edilmeden izaha davet ediliyor. İzaha davet edilen mükellef Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu’na açıklamada bulunuyor. Eğer Komisyon mükellefin belgelerini kabul ederse vergi incelemesi ya da herhangi bir cezai işlem yapılmıyor. İzaha davet edilenler eğer izahta bulunmazlarsa ya da izahları kabul edilmezse vergi incelemesine sevk ediliyor.

14 MİLYON DENETİM

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Sigara ve içkide bu yıl sonuna kadar 13 milyon adet bandrol denetimi yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı 2022 yılında 14 milyon adet, 2023 yılında 15 milyon ve 2024 yılında da 16 milyon adet üründe bandrol denetimi yapmayı planlıyor. İçki ve sigaraya yönelik olarak ülke çapında yaygın ve yoğun denetimler yapılıyor. Söz konusu denetimlerde mobil denetim cihazları da kullanılıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu yıl sonuna kadar yaygın ve yoğun denetim kapsamında denetleyeceği mükellef sayısı 220 bini bulacak. 2022 yılında ise hedef 225 bin mükellefin denetlenmesi. Yaygın ve yoğun denetimlerde mükellef nezdinde yapılan denetim sayısı bu yıl sonunda 700 bine ulaşacak. Gelecek yıl ise hedef 800 bin olarak belirlendi. Gelir İdaresi’nin hedeflerinden birisi de elektronik uygulamaların geliştirilmesi, vergi ve diğer gelirlerin tahsilatında etkinliğin artırılması. 2020 yılında 8.7 milyon olan E-tebligat sayısı bu yıl sonunda 17 milyon adete ulaşacak. 2022 yılında ise hedef 19 milyon adet E-tebligat göndermek. Kanunu süresinde verilen beyanname sayısı bu yıl sonunda 110 milyon adete ulaşacak. 2022 yılında 116 milyon adet beyannamenin süresi içinde verileceği öngörülüyor.

2 AYRI RAPOR HAZIRLANACAK

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VERGİ Denetim Kurulu’nun bu yıl sonuna kadar inceleyeceği mükellef sayısı 35 bin 241’i bulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe teklifinde de kayıtdışı ekonomi ile mücadele çerçevesinde neler yapılacağı belirtildi. Vergi Denetim Kurulu 2022 yılında 70 bin mükellefi inceleyecek. Kayıtdışı ekonominin ölçülmesi ve vergi açığının hesaplanmasına yönelik 2 rapor hazırlanacak. Ayrıca 14 adet sektörel araştırma raporu hazırlanacak.