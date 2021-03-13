Kayıt dışılığı azaltacak hamle

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Mart 2020 tarihinde yayımlanan söz konusu kanunun bir yıllık geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girdiğini belirtti. Kanun ile ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirdiklerine işaret eden Pekcan, izlenebilirlik ile imalatçıdan satıcıya kadar tüm aktörlere bir ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etme zorunluluğu getirdiklerinin altını çizdi. Pekcan, “Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.



TAZMİNAT GELDİ

Pekcan, geri çağırmayı zorunlu hale getirdiklerini belirterek şunları kaydetti: “E-ticareti de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına aldık ve ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı. Kanun ile Türk malı imajını dış pazarlarda daha etkin kılmak üzere de bazı düzenlemeleri hayata geçirdik. Güvensiz veya tağşişe konu ürünün ihracını yasakladık, aykırı davranan firmalara müeyyide getirdik. Yürürlüğe giren yeni kanunumuzun hayırlı olmasını diliyorum.”



ÖDEMELER BAŞLADI

Ruhsar Pekcan, yiyecek ile içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren ve koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen işletmelere yönelik devreye aldıkları ‘Ciro Kaybı Desteği’ ödemelerine başladıklarını da bildirdi. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, destek için başvuruların devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Salgından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler.” Konuya ilişkin düzenlemeler doğrultusunda, 2019’dan önce ya da 2019’da başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020’deki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere destek ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda, söz konusu işletmelere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cirosunun azalan tutarının yüzde 3’ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi gerçekleştiriliyor.

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