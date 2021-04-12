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Ekonomi
Haber Giriş: 12.04.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı yaptırılacaktır

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Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı yaptırılacaktır

Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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